Ta kampen for renere strender

Meninger

Stadig oftere får vi se bilder av hval, fugler og andre dyr som lider av all plasten i havet og på strendene, også i Norge. Bli med på et felles løft for å gjøre Namsos kommune til et hyggeligere og renere sted for alle

5. mai er det strandryddedagen og Namsos SV oppfordrer alle til å gjøre en liten innsats for miljøet

Etter en lang og fin vinter, kjenner vi nå at sola varmer, gresset blir grønt og temperaturen stiger. Våren er fin tid, men også den tiden da vinterens skam kommer fram. For det en virkelig en skam å se hvor mye søppel som ligger i gatene, i grøftene, på skolene og langs strendene. Mange har kanskje sett serien til Line Elvsåshagen på NRK, og blitt sjokkert over hvor mye plast som kastes i naturen og skader dyr og jorda vår.

I TV-serien «Planet plast» vil Line finne ut hva som kan gjøres for at det skal bli mindre plast i havet, og hun har noen tips. Vi må endre vanene våre, plukke opp plasten og hindre at mer plast havner i naturen.

Strandryddedagen er en fin dag der alle kan være med på å ta grep for naturen.

Om man ser etter på en liten spasertur langs strandkanten eller i skogen ser man fort sneiper, snus, godteripapir, bomullspinner, ølbokser, glassflasker og mye papp. Det er vårt ansvar å ta vare på naturen rundt oss, og vi gjør ikke en veldig god jobb akkurat nå.

Jeg har en oppfordring til dere som leser dette. Kan vi alle klare å bruke 15 minutter hver av denne uka på å plukke og kaste søppel rundt oss?

Du trenger ikke annet enn en plastpose og kanskje et par oppvaskhansker i lomma. Dette er en kjempefin aktivitet å ta med barna på. På denne måten kan man lære dem gode vaner for resten av livet. I fellesskap kan vi gjøre vår del for at Namsos kommune skal bli et renere og hyggeligere sted for alle, og forhindre at plasten vår ødelegger havet og skader dyra.