Vi trenger et åpnere og ærligere samfunn

Meninger

Mange i dagens samfunn opplever psykisk og fysisk vold på kroppen både barn, ungdom og voksne.

Vi har mobbing, noen blir banket opp, incest, noen blir voldtatt og andre opplever en barndom med foreldre som drikker.

Det viktigste i livet er en trygg og god barndom hvor det er godt å se tilbake på.

Ikke alle opplever dette.

Vi som er voksne har en samfunnsplikt å gripe inn når et barn har det vondt.

Det er lettere å hjelpe et barn på rett kjøl igjen der og da enn å snu ryggen til; ikke se og ikke høre. Vi må være flinkere til å spørre om alt er greit hjemme og er det noe som plager deg.

Når vi vet gjennom forskning at 70000 barn daglig blir mobbet og utsatt for psykisk og fysisk vold.

Når vi vet at det dør flere i selvmord enn det dør i trafikken og de som blir igjen får skyldfølelse hva kunne vært gjort annerledes.

Mennesker som er utsatt for psykisk vold og fysisk vold sliter ofte med ensomhetsfølelse så derfor er det viktig å snakke om det til legen.

Legene kunne kanskje bli flinkere til å spørre om hvordan har det psykisk, har du blitt utsatt for vold, har du greit på jobben og er det noe som plager deg.

Vi vet jo veldig godt gjennom forskning at en fjerdedel av mobbeofre sliter med posttraumatisk stressyndrom og flashback. Det er også mange ungdom som sliter som stilles så store krav til at det går utover den psykiske helsa.

Dette bør foreldre og de står nært ungdommen være klar over. Legene bør også være klar over at mange er som isfjell og de ser bare overflata med under isfjellet kan ligge traumer og sår som er farlige å gå med uten hjelp.

Når leger sender pasientene sin til psykiatrien synes jeg at en skal være velkommen å få hjelp.

Alvorlige depresjoner er en ganske vanlig psykisk lidelse, som føles som at lyset skrues av hvor tankene blir mørke og vonde minner fyller hele hodet hvor mange blir suicidale og det kan gå så langt uten hjelp at man kan dø av igjennom selvmord.

Mange tror at det er en egoistisk handling, men at det blir så mørkt at de ikke ser noen annen utveg.

Derfor er det viktig at mennesker som sliter psykisk er ærlig og legger kortene på bordet til lege og til psykiateren eller psykologen.

Hvis folk blir innlagt i psykiatrien, så er det den viktigste pleierne gjør er å skape tillit å være flinke til å kartlegge om pasienten er blitt utsatt for vold enten det er psykisk eller fysisk.

Jeg har liten tro på autoritære og maktbaserte systemer i psykiatrien for jeg tør ikke tenke på den grusomme historien bak psykiatrien.

Jeg vet at det finnes mange psykologer og psykiatere den dag i dag strides over hvilke metode som er best.

Jeg tror vennlighet, forståelse, trygghet, galgenhumor, medmenneskelighet og varme er det viktigste.

Kanskje psykiatrien kunne ta et ansvar til mediene at de ikke er mystisk gjeng som driver på med mystiske ting.

At psykiaterne og psykologene er en haug med gamle gubber som sitter med haug med bøker og tror de er de er utlært og kan gi en diagnose og tabletter og så er pasienten frisk.

Å rydde opp i hodet tar tid mens andre aldri blir friske.

Når mange kommer ut blir mange møtt med at du må bli ferdig med fortida.

Alle vet jo hvordan Vietnamsoldatene ble møtt i USA etter krigen.

Alle vet jo hva krigsseilerne gikk igjennom og ble møtt med.

Alle vet hva FN-veteranene gikk igjennom og liten hjelp etterpå.

Folk som er ute i jobb og gode eller dårlige ledere. Noen ledere tar ikke ansvar for at arbeidsfolket har det bra samtidig at bedriften går bra og noen er kyniske og maktsyke.

Faktisk er det slik at hvis folk varsler om ting som ugreit på jobb, så får de sparken. En leder skal være tydelig, gi de ansatte ros, tenke på det beste for bedriften og at ansatte har et godt arbeidsmiljø.

Mange som lever sammen med dårlige ledere ender opp som nervevrak og ender med uføretrygd.

I Namsos vil jeg rette fokuset på to bedrifter som er et eksempel å følge. Det er Nava, som er en familiebedrift som gjør alt for kundene sine med god service. De vet at Nava tjener på å ha et godt rykte.

Det samme med Rock City Rema 1000, som er familiebedrift hvor det alltid er rent og ryddig, serviceinnstilte arbeidere som har hjertet sitt på jobben.

De gjør alt for kundene sine.

Alle mennesker kan gjøre en forskjell for andre med å være et godt medmenneske.

Vi må slutte å dømme andre ut ifra det vi hører på byen for virkeligheten er ikke alt vi hører og ser. Vi trenger et ærligere og inkluderende samfunn hvor alle kan finne sin plass.

Det er alltid en grunn at vi som er uføretrygdet ikke er noen spiller syk og føler oss stigmatisert.

Vi har alle en blemme å slite med. Dere som tror vi spiller syke som sliter med fysiske og psykiske sykdommer, kan bytte med oss.