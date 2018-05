– Agnar, du har mye å se fram til

Meninger

Med Norges første eldreminister har det aldri vært så mye å se fram til. Med regjeringas nye kvalitetsreform Leve hele livet kommer de beste løsningene for et løft i eldreomsorgen.



3. mai presenterte jeg regjeringas nye kvalitetsreform for eldre, Leve hele livet. Målet med Leve hele livet er å sørge for at eldre får en trygg og verdig alderdom. Det handler om å mestre hverdagen, at pårørende ikke blir utslitt og at ansatte får brukt sin kompetanse. Eldre skal føle seg verdsatt og sett. Alle skal få tatt i bruk ressursene sine og dekket behovene sine.

Leve hele livet løfter fram 25 løsninger som handler om hvordan vi skal sikre at eldre får dekket sine grunnleggende behov for god mat og gode måltider, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Leve hele livet handler også om hvordan vi kan bygge et mer aldersvennlig samfunn.

I arbeidet med Leve hele livet har vi reist rundt og lyttet til de som har skoene på. Vi løfter fram løsninger som har blitt til ute i kommunene – og som vi vet fungerer. Vi vet at det er mye bra som foregår i kommunene, men løsningene spres i for liten grad. Det skal Leve hele livet bidra til.

I tillegg til Leve hele livet gjør vi mye bra for de eldre. Vi har blant annet redusert egenandelen for eldre som bor på dobbeltrom på sykehjem mot sin vilje. Vi skal innføre en ordentlig samboergaranti. Fordi vi mener at alle eldre skal ha krav på å få bo sammen med ektefellen sin i livets aller siste fase dersom de ønsker det. I revidert nasjonal budsjett kommer det også penger til hele 700 flere og bedre heldøgns omsorgsplasser.

Det betyr at denne regjeringa siden 2014 har lagt til rette for ferdigstillelse av hele 13.100 nye og bedre plasser.

I Namdalsavisa 25. april slår Agnar Moe fast det er lite å se fram til med en egen eldreminister. Jeg kan berolige Agnar om at det er mye å se fram til. Du kan faktisk begynne å glede deg med en gang. For aldri har det vært så mye å se fram til med Norges første eldreminister.

Eldre skal få dekket behovene sine og brukt ressursene sine. De skal føle seg verdsatt og sett. De skal bli involvert og få muligheten til å velge. De eldre skal få leve hele livet.