Hvor er Idrettsrådene i Namdalen?

Meninger

På lørdag ble det første ordinære tinget i Trøndelag Idrettskrets arrangert i Stjørdal. Dette etter at idrettskretsene i Nord- og Sør-Trøndelag ble lagt ned i nov. 2017. Dette som et resultat av vedtak om at fylkene i samme område skulle slåes sammen. Her skulle en legge grunnlaget for hvordan fremtiden i trøndersk idrett skulle organiseres og utvikles.

I mange sammenhenger har det vært reist kritiske røster fra idretten om at nå ble «makta flyttet lengre unna brukeren … da spesielt for Namdalen side.

Hva skjer så?

Når den nye kretsen skal lage en «Platform» for det videre arbeidet så svikter idrettens talerør «IDRETTSRÅDENE»

Det er jo idrettsrådene som skal bringe frem hva lag og foreninger ønsker i form av behov for anlegg, utdanning og veiledning for å gjøre våre utøvere i stand til å prestere best mulig. Samtidig gi «Folkehelsebegrepet» et ansikt utad. Dette er med å skape bolyst, samhold og utvikling i grissgrendte strøk like mye som i sentra.

Skal en foreta en «ombygging» av idrettsrådenes virkeområder geografisk og funksjonelt?

Det som er viktig er at vi er til stede der beslutningen tas. Dersom ikke har vi ikke mulighet til å være med på å påvirke