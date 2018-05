Meninger

Det blir mer og mer engelsk i det norske språk. Firmaer og offentlige institusjoner synes å mene at det eneste saliggjørende er et engelsk navn på virksomheten. I tillegg mener mange at undervisning og forskning burde bruke mye mer engelsk. Kronprinsbarna går på en skole med engelsk som undervisningsspråk.

Universitetet i Oslo heter Oslo Met (Oslo Metropolitan University), mediehuset i Bergen heter Media City. Barcode finner vi i Oslo, det betyr jo «strekkode», noe som finnes på alt vi kjøper i butikken.

Dette har for lengst kommet til Namsos. Butikkene har ikke «salg», de har «sale». Man må jo ta hensyn til de mange utenlandske besøkende, de norske får greie seg selv. Nå skal vi også få Campus i Namsos. Dette ordet er opprinnelig latin og betyr da «et åpent område», men brukes særlig i USA og betyr da universitetsområde. Men her i Namsos skal det også omfatte rådhus, videregående skole m.m. Da har vi plutselig fått et Campus som ikke er universitetsområde.

Ikke at det er nytt i Namsos. Her har vi flere eksempler på at ting heter noe som de ikke er. Rock City er jo ikke noen city (storby). Det er jo bare en bygning. Oslo City er et varehus, ikke noen by. Det samme kan vi si om Rock Garden. Det er navnet på tre boligblokker som ikke ligger langt unna Prærien. I så måte er det kanskje greit med et amerikansk-inspirert navn, men noen hage er det i hvert fall ikke , kanskje det kommer.

Felles for mye av dette er at institusjonene har navn som ikke forteller noe som helst om hva de driver med. Statoil drev med olje, Circle K driver med ... olje? Og da er vel sirkelen sluttet?

Kanskje vi skulle kalle universitetsområdet Campus, og resten av området «Gammelsaga»? Det beskriver jo heller ikke videregående skole eller rådhus, om området ved Nexans skulle bli valgt.

Det er i hvert fall ikke camping de driver med.