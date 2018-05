Meninger

14. mai lå programmet for feiringen av 17. mai i Namsos i postkassen.

Et godt og tradisjonelt program for feiringen i hele kommunen.

Det gledet meg ekstra at bekransning av graven til Jørgen Johannes Havik er blitt en det av programmet på den store dagen.

Jørgen Johs. var på mange fronter en aktiv og respektert person i Namsos

Det undret meg derfor at han ikke ble bedre hedret av pressen og byen da han døde.

Jørgen Johs. var aktiv soldat i England, og på oppdrag i Norge for de norske styrker under andre verdenskrig. Etter krigen var han med å bygge opp Heimevernet, og var i mange år avsnittsleder i avsnitt 133. Han var også leder for fotballgruppa i Namsos Idrettslag i flere år. En meget aktiv sanger i Namsos Sangforening, og var flere ganger leder for ”Sang-Lir-A”.

Jeg hadde gleden av å være en i hans avsnittsstab i avsnitt 133, og var med i en kort periode i Namsos Sangforening. Han snakket aldri høyt om sine opplevelser fra krigen.

Jørgen Johannes Havig var en god venn blant venner.

Derfor er det så viktig at også han blir minnet på nasjonaldagen for sin innsats for byen og landet.

Hvis hans sangerbrødre i Namsos Sangforening hadde stilt opp ved bekransningen ville hans minne få en ekstra dimensjon.