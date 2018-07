Nok ulyd i Ytre Namdal

Meninger

I åtte år har aksjonsgruppa mot etablering av motorpark på Valmyra i Nærøy klart å forpurre planene til NMK Ytre Namdal. Nå er det på tide å ta til fornuft. Nok er nok.

Siste forsøk fra aksjonsgruppa var å koble inn Sivilombudsmannen i håp om å få støtte derfra. Det er legitimt å prøve det. Ombudsmannen er en instans, som blant annet skal etterprøve om innbyggere har blitt overkjørt i møte med den offentlige forvaltninga. Klagen ble avvist av Sivilombudsmannen.

Dette visste Per Arne Sørli i aksjonsgruppa da NA var i kontakt med han 4. juli for å skrive om at de hadde sendt en klage til Sivilombudsmannen. At klagen ble avvist, gjorde ikke Sørli NA klar over da han ble intervjuet. Heller ikke Nærøy kommune eller Vikna kommune ble kjent med vedtaket fra Sivilombudsmannen på dette tidspunktet.

I utbyggingsprosesser kan det ofte oppstå uenigheter. I Nærøy er sakene om etablering av steinbrudd i innfarten til Kolvereid og oppdrettsanlegg i Kolvereidvågen eksempel på det. Frontene var harde, men det ble spilt med åpne kort og de demokratiske prosessene fikk gå sin gang. Sørli og aksjonsgruppa har med dette ikke spilt med åpne kort og utøvd en form for arroganse som ikke er til etterfølgelse.

Det er deres rett å protestere, noe de har gjort i ei årrekke, men ett sted går grensa. Det er å håpe at NMK Ytre Namdal ikke møter på flere hinder på vegen mot byggestart. Motorparken vil bli et flott tilskudd til lokalbefolkninga og motormiljøet i nye Nærøysund kommune. Kjør på!