Solstikk hos Vegvesenet?

Meninger

Statens vegvesen bør gå flere runder med seg selv. Deres omdømme i Namdalen er svekket.

Det startet med skredet i Årsethfjorden i april. En kan ha forståelse for at Statens vegvesen skal ivareta sikkerheten til sine ansatte ettersom det ble påvist kvikkleire i rasområdet. De vil avvente til etter ferien for å avgjøre videre framdrift. Hva om skredet hadde skjedd på en mer trafikkert veg? Ville de da ha ventet?

Krevende å bygge opp fv. 771 i Årsetfjorden i Nærøy Vegvesenet: Ikke trygt å gå inn med arbeidere i rasområdet Statens vegvesen fastslår at det blir svært krevende å bygge opp fylkesvegen igjen etter raset i Årsetfjorden i Nærøy.

I etterkant av skredet har Vegvesenet ikke vært i stand til å skilte omkjøringsmuligheter tilstrekkelig. Med det resultat at turister og andre, som ikke er lokalkjent, har blitt lurt til å følge vegen. Fortsatt har de ikke klart å klistre over fergeskiltet til Leka ved Horven bru og Saltbotnkorsen. Dette skaper selvsagt unødvendig irritasjon.

Det er menneskelig å feile og det er av tabber en lærer, men skal det være nødvendig å feile helt fra Foldereid til Kongsmoen? Onsdag kveld startet Statens vegvesen med å skrape av asfaltlaget på Fv 17. Yrkessjåfører og privatbilister fortalte NA tirsdag om livsfarlige kjøreforhold. Statens vegvesen kom med bortforklaringer. De skyldte på varmen, underleverandører og forsikringer om at det ville bli bedre straks varmen ga seg.

Vegdekket mellom Kongsmoen og Foldereid tåler ikke varmen Vegen i total oppløsning I fjor høst ble lagt nytt topplag med asfalt på vegen mellom Kongsmoen og Foldereid. Siden snøen forsvant har det vært problemer, og nå går asfalten i oppløsning i varmen.

Dette holder ikke. Hovedansvaret for at vegene er trafikksikker ligger hos Statens vegvesen. Riktignok har enhver sjåfør ansvar for å kjøre etter forholdene, men når det er uframkommelig, er det lett å plassere hatten på hvem som har hovedansvaret. En spiller ikke rulett med liv og helse – selv ikke i ferietida.

Statens vegvesen er en betydlig samfunnsaktør og bør spille mest mulig på lag med næringslivet. Eierne av Laksetoget i Overhalla, som er i ferd med å bli en attraksjon på verdensbasis, stanger hodet i veggen i møtet med Statens vegvesen. Saksbehandlerne mener at turistbussene og besøkende må finne fram selv uten skilting. I den virkelige verden gjør de ikke det. GPS-senderne sender dem i hytt og vær. Det er lett å forstå frustrasjonen og oppgittheten som eierne har.

Hva med å være litt smidig og kanskje ta seg en luftetur ut av den byråkratiske bobla? Sunt bondevett er ikke nedfelt i lover eller i paragrafer, men finnes i rikelig monn ute blant vanlig folk.