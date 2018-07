Geilin må tilpasses bevegelseshemmede

Meninger

Viser til artikkelen om at Geilin ikke er tilrettelagt for rullestolbrukere og generelt personer som er bevegelseshemmede. Personlig mener jeg Namsos Kommune eller Det Nye Namsos må proritere bygget som rommer Namsos Opplæringssenter, Namsos Kulturskole og Namsos Musikkskole.

Jeg skjønner at politikerne i Namsos er skeptiske til å bruke økonomiske midler, men det er flaut å være innbygger i Namsos. Når man ser brukerne som har spesielle behov ikke har ett eneste handikaptoalett i den tiden man er på det ukentlige kulturtilbudet som Namsos Musikkskole arrangerer. Det heter Gromus.

Gromus er et godt kulturtilbud der man kan mestre og utøve sine sangferdigheter. De som arrangere dette er bare flinke og det roser jeg dem for. Her bør Namsos Omsorg og Oppvekst se den kulturverdien som Namsos har og sats heller på Geilin i stedet for å sette opp et stort kulturbygg som leder av dette rådet, Trine Fagerhaug vil.

Siden 2014 har Den norske diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (DTL) gitt juridisk beskyttelse mot diskriminering på bakgrunn av funksjonsnedsettelse. Den sier også at det er diskriminering når funksjonshemmede ikke har samme mulighet som andre til å delta i samfunnet fordi tilgjengeligheten er for dårlig.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har ansvaret for å håndheve diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Så langt har ombudet behandlet nærmere 3.000 klager på lovbrudd. Gjennom dette arbeidet har ombudet konkludert med at det foregår diskriminering både i flyselskaper, på skoler, i butikker, på kafeer og hos byggeiere. Det skjer til tross for at diskriminerings- og tilgjengelighetsloven har som formål å hindre diskriminering.

Jeg etterlyser handling av Namsos Kommune om å ordne slik at dette bygget i Geilin blir forsvarlig universielt utformet for rullestolbrukere.