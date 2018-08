«Årsaken til at vi har søkt flytting av skolekrets, er at vi ikke mener det er forsvarlig sosialt at Amanda skal begynne på skole i Gravvik»

Barn er forskjellige, et lite miljø kan passe for noen, men ikke for alle

Meninger

Det har gått 12 år siden vi flyttet «mot strømmen» fra Trondheim til Kolvereid. For 6 år siden kjøpte vi et gammelt småbruk i Gravvik I Nærøy kommune. Tanken var å ha dette som feriested. Vi var den gang etablert i et godt nabolag på Kolvereid. Etter å ha pusset opp hus og oppgradert småbruket bestemte vi oss for to år siden å flytte mot strømmen nok en gang. Vi var blitt så glade i feriestedet vårt at vi ville bo der permanent. Vi tok derfor valget og flyttet fra Kolvereid til Gravvik, vi har ikke angret et sekund. Gravvik har et levende engasjement, ei befolkning og et samhold som vi ikke har sett maken til, vi hadde funnet drømmehjemmet vårt.

Dessverre kan vi nå bli tvunget til å flytte igjen, denne gang med strømmen. Vi frykter at politikerne tvinger oss til å flytte fra grenda, mot vår vilje og mot vårt ønske. Et ønske om at minstedattera vår, Amanda, må få flytte skolekrets fra Gravvik til Kolvereid skole er sakens kjerne. Vi fikk avslag da kommunestyret i Nærøy behandlet saken i juni. Vi har sendt inn klage på vedtaket, denne blir behandlet i et nytt kommunestyremøte 13. august. Om kommunestyret sier nei enda en gang er fylkesmannen vårt siste håp. Får vi nei fra fylkesmannen vil det dessverre medføre at vi må flytte fra Gravvik.

Til høsten skal vår datter Amanda begynne på skolen. Årsaken til at vi har søkt flytting av skolekrets fra Gravvik til Kolvereid er at vi ikke mener det er forsvarlig sosialt at Amanda skal begynne i Gravvik.

Dersom vår datter skulle startet på skole i Gravvik høsten 2018, ville det i tillegg til henne vært en gutt som starter i første klasse i Gravvik. I andre klasse er det ingen elever. I tredje klasse er det to gutter. Først i fjerde klasse er det ei jente. Det vil altså være 3 år som skiller fra vår datter til nærmeste jente.

Vi har vært svært åpne med foreldrene til de andre barna på skolen i Gravvik om at vi kom til å søke Amanda til Kolvereid. Fra de aller fleste opplever vi forståelse for vårt valg. Spesielt mye har vi snakket med mor til den andre gutten som er skolestarter. Vi opplever også forståelse fra henne.

Fra skoleåret 2006–2007 ble skolereformen «Kunnskapsløftet» innført. I kunnskapsløftet framgår det at det er av stor betydning at elever er inkludert sosialt med jevnaldrende. Dette påvirker både faglig og sosial læring. Hva menes så med jevnaldrende? Relevant er samme år. Elever på +/- 1 år kan betraktes som jevnaldrende.

Professor i psykologi Terje Ogden ved Atferdssenteret i Oslo sier at sosial kompetanse er en «verktøykasse» for sosial fungering: Den fungerer som «inngangsbillett» til jevnaldrings- miljøer, den bidrar til sosial inkludering og forebygger sosial utstøting.

Fra vår datter var ett år gammel til hun var 4 gikk hun 100 prosent i den kommunale barnehagen på Kolvereid. Etter at vi flyttet til Gravvik for to år siden har hun gått 60 prosent på Kolvereid og 40 prosent på Gravvik. Hun har altså gått 5 år sammen med mange andre skolestartere på Kolvereid, og har en meget god relasjon til mange av barna her. Mange av disse barna har også besøkt Amanda i Gravvik. Vi frykter at oppstart på skolen i Gravvik vil bety at disse vennskapene svekkes, noe som da også vil svekke omgangen med jevnaldrende på fritida. I barnehagen blir det ofte avtalt «bli med hjem besøk». Slike besøk blir gjerne rett etter barnehagen/skoletid eller i helgene. Slike besøk vet vi også vil øke etter hvert som jenta vår blir eldre. Ved å ha et mangfold på skolen bidrar det også til å redusere ensomhet på fritida.

Vi opplever oftere og oftere at jenta vår som nå skal bli skolestarter uttrykker ensomhet på fritida. Dette ved at han gir uttrykk for at hun savner huset vårt på Kolvereid, som hun sier det «det er der vennene mine bor».

Vi skulle gjerne sett at miljøet var større i Gravvik enn det er, men vi må forholde oss til realitetene. Om vi da av den grunn blir tvunget til å flytte, så tror jeg ikke dette verken vil gagne vår familie eller de gjenværende barna i Gravvik.

Det å kun ha en annen elev som er jevnaldrende, som Amanda ville hatt i Gravvik, mener vi er uheldig. Ikke fordi vi har noe å «utsette» på den andre eleven, absolutt ikke. Det å kun ha en streng å spille på, er det heldig? Hva om kjemien ikke stemmer? Er det da rett for noen av dem? Barnet blir mer sårbart om de kun har noen få jevnaldrende. Igjen: Til høsten er det en annen gutt som starter i første klasse i Gravvik, ingen elever i andre klasse, to gutter i tredje klasse og nærmeste jente først i fjerde klasse.

Psykolog Helge Holgersen ved Universitetet i Bergen har sagt følgende: «Om et barn har flere vennskap gir det barnet mer fleksibilitet. I vennskap handler det ofte om forhandlinger, og barna må gi og ta. Det er greit at de får utvidet spekteret sitt ved å være sammen med flere forskjellige mennesker».

I juni 2013 oppnevnte Stoltenberg II regjeringa det såkalte «Ludvigsen-utvalget. Utvalget viste til at sosiale og emosjonelle kompetanser er viktig for hvordan elevene lykkes senere i livet, og at det derfor er enda viktigere enn før at skolen arbeider systematisk med å støtte elevenes sosiale og emosjonelle læring og utvikling. Norge er i dag et langt mer mangfoldig samfunn enn for 20 år siden, både etnisk, religiøst og kulturelt.

Vi er ikke i tvil om at utvikling av sosial kompetanse også på dette området blir bedre ivaretatt i et større miljø. Respekt for mangfold og ulikhet handler ikke bare om teori, det handler også om praksis. Det er ikke lett å gi ungene innsikt og erfaring med mangfold, likeverd, kultur og sosial kompetanse på en skole med svært få jevnaldrende og der ingen av dem har flerkulturell bakgrunn.

Det å gå på en større skole åpner mer for det å ha muligheter og det å ha et valg. Det å bare ha noen svært få å velge i kan være utfordrende. Hva om kjemien ikke stemmer når man «må» være sammen så mye? Er det meninga små barn må være «enige» hver dag?

Professor i klinisk psykologi ved Universitetet i Oslo, Henning Rye, sier følgende: Barnet ditt gjør mange viktige erfaringer sammen med jevnaldrende som de ikke kan få sammen med voksne. Du kan hjelpe barnet ditt med å utvikle mange av ferdighetene det trenger i samspillet med andre barn. Samvær med barn på samme alder gir øvelse i å utsette egne behov, inngå kompromiss, vente på tur og dele på leker og oppmerksomhet.

Når Kommunestyret i Nærøy skal gjøre vedtak i enkeltsaker som omhandler enkeltmennesker, må man først og fremst holde fokus på nettopp enkeltmenneskene. I enkeltsaker som gjelder barn er politikerne forpliktet gjennom Barnekonvensjonen til å legge avgjørende vekt på hensynet til det konkrete enkeltbarnet. Barnekonvensjonen trumfer alle andre lover hvis den sikrer barnet bedre. Hva som er Amandas beste er noe vi som foreldre føler på hver dag. At det da skal sitte politikere som er lekfolk og som ved å si nei til vår søknad påberoper seg å vite mer om hva som er barnets beste enn hva foreldrene gjør har vi problemer med å forstå.

Formålet med vår søknad om bytte av skolekrets er på ingen som helst måte å ta opp spørsmålet om skolestruktur. Det som er poenget vårt er ikke å diskutere grendeskolepolitikk, men nettopp det faktum at grensa for hva som er forsvarlig sosialt for vår datter er passert. Andre foreldre må gjerne ha andre syn på sine barns beste. Prinsippet er at det er foreldrene som vet sine barns beste. Vår søknad handler ikke om at vi ber om at en skole skal legges ned, slett ikke. Det handler om at vi er overbevist om at vår datters beste er å få gå på skole på Kolvereid, samtidig som vi får fortsette å bo i Gravvik. Er det ikke bedre å ha lys i husene enn at de står tomme?

Prinsippene om grendeskolepolitikk må legges til siden når vår sak skal behandles. Det å drøfte Amandas beste er ikke det samme som å diskutere skolestruktur. Dette handler ikke om ideologi. Det handler ikke om andres beste. Det handler om vårt barns beste. Om vi da av den grunn må flytte fra grenda vi har blitt så glad i så gjør vi selvsagt det. Trist vil det være, men ingenting er viktigere for oss enn barna våre. Det samme både tror og håper jeg alle andre foreldre tenker om barna sine.

Da vi ble foreldre for første gang for snart 17 år siden hadde vi en samtale med overjordmora på St Olav i Trondheim. Hun ga oss et tydelig råd, et råd vi har tatt med oss på vegen videre. Hun sa: Dere må alltid huske at det er dere som foreldre som kjenner barnet deres best.

Barn er forskjellige, et lite miljø kan passe for noen, men ikke for alle.

Vi valgte bygda for to år siden. Nå håper vi at vår realitet ikke blir at vi må flytte fra bygda for å få til det som er det beste for vår datter. Flytting er absolutt ingen trussel fra oss, det er dessverre realiteten vi står overfor.

Vi takker for støtten til alle både nærmiljøet i Gravvik, på Kolvereid og andre steder.