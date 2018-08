Dør Namsos sentrum?

Meninger

Utflyttet namsosing og musiker Askil Holm har skapt debatt etter at han i et innlegg erklærte at Namsos sentrum er dødt, og at en burde glemme rockemuseum, innholdstomme rockehotell og folketomme bygater, og heller trekke ut i naturen rundt byen.

Innlegget var selvfølgelig spissformulert, og det å koble inn rock og det Holm kaller dinosaurer, har gjort at debatten delvis har sporet av det som er et viktig poeng, nemlig hvordan skape mer liv i sentrum.

Innlegg på Facebook skaper heftig diskusjon – Askil Holm vil få i gang debatt rundt utviklinga av bysentrum – Namsos sentrum framstår som kjedelig, livløs og kjøpesenter-klam Askil Holm la nylig ut et innlegg på Facebook hvor han ytret sin misnøye rundt hvordan sentrum i Namsos framstår om sommeren. Det har fått flere til å reagere.

Det er ingen som er uenig i at det bør bli mer liv i gatene, og at sentrum kan framstå som dødt midt på sommeren. Men løsninga på det er jo ikke å velge bort det som faktisk er blitt en suksess. Rockehotellet har svært godt belegg, spesielt på sommeren, og rockemuseet er en attraksjon som tilreisende gjerne vil ha med seg. All den flotte naturen som Holm trekker fram, gjør jo ikke at bysentrum blir mindre attraktivt, tvert imot. Det er ingen motsetning i det å ha flotte nærområder, og det å skape liv i bygatene.

Heldigvis skjer det faktisk ganske mye med byutviklinga i Namsos. Namsos næringsforening trekker fram en rekke av de tiltakene som allerede har vært satt i gang, der Klompen-paviljongen kanskje er det mest spektakulære. Nå kommer også den nye Festplassen. I tillegg er Nye Namsos i gang med en omfattende byutviklingsplan, der det å ta i bruk områdene ved Nexans kan binde de to delene av sentrum sammen. Nå er planen der at hele byen skal engasjeres i å komme med innspill. Slik sett kan Holms innlegg være med å stimulere til den debatten, men da må en konsentrere seg om å se mulighetene og tenke framover, ikke erklære sentrum for død og begravet for all framtid.

– Namsos er ingen trist og død småby Namsos næringsforening mener Namsos langt fra er noen død småby, slik kritikerne og debatten i sosiale medier de siste dagene kan gi inntrykk av.

Namsos sentrum framstår, til tross for mange tomme butikkvinduer og døde fasader, som en flott og trivelig småby, langt over gjennomsnittet av norske småbyer. Beliggenheten ved sjøen og under fjellet, ved Namsens os, er det mange som misunner oss. Det er et enormt potensial til å gjøre Namsos sentrum enda mer attraktivt. Da handler det om å være stolt over historien og det vi har, og bygge videre på det i det Nye Namsos.