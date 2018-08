Meninger

Jeg vil kaste inn ett nytt politisk innspill til byutviklingen i den Nye Namsos, men det var et overraskende innspill fra Askil Holm om at sentrum i Namsos er et livløst og klamt bymiljø.

Ja dette bymiljøet er dessverre delt på fire store butikksentrene i Namsos. Kanskje er Askil ikke helt oppdatert på dette? Det svaret får man aldri.

Det mangler et uteliv og et kulturliv i Namsos. Artister og kulturelle arrangører må til hvis man skal trekke folket eller byens innbyggere inn til det gamle sentrum. Sentrum av folkelivet er fordelt på Coop Extra butikkene, Kiwi og AMFI-senteret som er på Østre eller på Storsenteret. Hallo, vi får tross alt en ny festplass som åpnes under årets Namsos Martna.

Innbyggere og politikerne bør sette ned for å høre på hverandre. Ja, vi har altfor lite uteplasser allerede. Ja, hvor er Peppes Pizza og hvorfor har de ikke meldt sin ankomst til Namsos. Vi har et mettet pizza-marked i Namsos, men allikevel skjønner jeg at den store aktøren ønsker å etablere seg i Namsos.

Byens sentrum må videreutvikles opp i gjennom tunnelen til Toddum, Havika og Hals. Denne utviklingen ser jeg for meg som politiker og håper andre politikere ser mitt utspill og engasjement.