Ja, til mer frihet og læring for alle elever og foreldre i Nærøysund

Meninger

I kommunestyremøtet i Nærøy skal det mandag 13. august behandles en viktig sak, en sak som handler om flere barns fremtid i kommunen vår. Dette er en viktig sak for Nærøysund FrP, fordi den omhandler et viktig prinsipp. Skal man prioritere elevenes beste? Eller skal man støtte en ideologisk formynderlinje som hegner om en gammel skolestruktur? For Nærøysund FrP er svaret enkelt, det er disse elevenes beste som er det viktigste, og det er helt grunnleggende at det er elevenes foreldre som kjenner barna og vet hva som er best for dem. Vi håper derfor at det blir flertall for å støtte søknaden til disse familiene om endring av skolekrets, slik at de slipper å anke til fylkesmannen av tungtveiende sosiale og pedagogiske grunner.

Nærøysund FrP vil gi foreldre mer makt ved å gi alle elever mulighet til fritt skolevalg. Alle barn skal ha rett til å gå på sin nærmeste grunnskole, men foreldre skal også ha mulighet til å søke sine barn inn på en annen skole om de ønsker det. Dette har blant annet vært gjennomført med stor suksess i Rissa kommune, og har vært viktig for noen elever der. Det har ikke ført til en stor omveltning for skolestrukturen, men er en viktig frihet for å sikre en best mulig opplæring for den enkelte elev. Vi vet også at dagens samfunn er i stadig forandring og krever tilpasninger ut fra at foreldre skiller lag, flytter oftere og bytter boliger. Da er det viktig å kunne ivareta en trygghet som sikrer sosial kompetanse og et godt læringsmiljø til barnas beste. For Nærøysund FrP er det derfor viktig at eleven selv og foreldrene skal ha valgfrihet når det kommer til oppvekst og skolevalg. Dette vil danne et viktig grunnlag for god læring for barna, i tillegg til å sikre sosial kompetanse, respekt for den enkelte og et mangfold i samfunnet vårt.

Det er ønsket om å lære og friheten til å velge som må ligge til grunn for skolepolitikken i kommunen vår, ikke skolekretsgrenser og rigide systemer. Nærøysund FrP er klar på at det er det enkelte barnets beste som er det viktige i denne saken, og ikke en ideologisk formynderlinje der man skal holde barn som gisler for å opprettholde en gammel skolestruktur.