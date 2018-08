Meninger

Ska’ vi bygg’ en by var tittelen på 90-tallet store musikalsatsing i Namsos, i forbindelse med 150-årsjubileet til byen, Knallsuksessen trakk fulle hus, og optimismen og stoltheten rådet.

Hva har skjedd siden da? Ingenting – skulle en tro enkelte av innleggene i debatten som har rast den siste uka – der Namsos sentrum blir stemplet som dødt, øde og forlatt. I stedet er Rock City blitt en verkebyll som fortsatt provoserer.

For det første er det greit å slå fast et uomtvistelig faktum: Namsos er en småby i en utkant. Det kommer ikke til å bli et sentralt knutepunkt, uansett om Namsosbanen mirakuløst skulle gjenoppstå, E6-en legges om, eller flyplassen også skulle åpne direkteruter til utlandet.

Småbyer ligger alltid i en evig skvis mellom småbyens sjarm, og smålighet, sladder og misunnelse.

Dette er ikke spesielt for Namsos, eller andre småbyer i Norge eller verden for øvrig. Men med det bakteppet, har egentlig Namsos bare to valg – å gi opp, erklære sentrum og byen død, eller å utnytte de fordelene det faktisk gir å være en småby i en utkant. Og dem er det mange av.

Når Namsos nærmer seg 175-årsjubileum så har det skjedd mye på de 25 årene som er gått siden folk samlet seg om Ska’ vi bygg’ en by’. Til tross for alt som gikk galt med Rock City, har byen befestet sitt omdømme som opphavet til rock- og populærmusikk i Norge. Det står langt sterkere utenfor Namsos, enn innenfor bomringen i byen selv.

Handelsbyen Namsos har suksessrike bedrifter som utvider, og bedriftseiere som ekspanderer og selger varer over hele landet, med base fra Namsos, enten de handler med sko, klær, fisk eller musikk.

Byen har fått universitet, en god videregående skole, og det viktigste av alt, sykehuset står sterkere nå enn det gjorde for 25 år siden.

Var alt så mye bedre før? Var det mer liv i Havnegata? Kanskje, det var antakelig mer biltrafikk, noen flere butikker, og røykfylte kafeer, slik D.D.E. fortsatt synger om i ”Vis dæ by’n æ bur i”. Men kjernespørsmålet er: Var Namsos en bedre by å bo i for 25 år siden?

For meg som flyttet ut fra Namsos den gangen på 90-tallet, og som er flyttet tilbake nå, framstår Namsos som mer livskraftig, spennende og utfordrende, og med et større potensial nå enn den gangen. Det er fortsatt en trygg og fin by å vokse opp i. Den digitale revolusjonen som kom med internett akkurat rundt den tiden har endret mye, og vi har sett bare starten på det. Men for oss som bor i utkanten gir det større muligheter enn problemer.

Ja, Havnegata skulle gjerne hatt mer liv og røre. Men slik er det mange plasser. Vi har nettopp lagt bak oss Rørvikdager, og nå er det Kolvereiddager, men ingen vil påstå at de koker av liv i bygatene der heller resten av året. Det samme mønsteret var enda sterkere i mange amerikanske småbyer, med kjøpesenter utenfor byen, og døde, forurensede bykjerner. Der dør kjøpesentrene også nå. Men flere av disse byene har klart å skape nytt liv i bysentrum. Da handler det om å dyrke det som gir opplevelse, eksklusivitet – og det som skiller seg ut. Det som gjør det verdt å ta en omveg. I tillegg er Namsos så heldig å ha kjøpesenter i selve bysentrum, og fantastiske nærområder med sjø- og fjell i gangavstand fra sentrum. Kjøpesenter og natur er ingen trussel eller motsetning for et levende bysentrum. I Namsos kan det utfylle hverandre.

Namsos har alle forutsetninger for å klare dette. I løpet av høsten skal Nye Namsos kommune finne sin visjon. Sentrumsplanen, som alle innbyggerne blir invitert inn til å si sin mening om, er en del av det Namsos nå skal bygge videre på. I 2020 – i det Namsos fyller 175 år – oppstår den nye kommunen.

Ska’ vi bygg’ en by - på nytt?