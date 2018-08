Namsosskolen skal skinne!

Meninger

Endelig er skoleåret i gang! Torsdag er det mange spente 1. klassinger som gru-gleder seg til å få møte læreren sin og treffe nye klassekamerater. En lang reise med ny kunnskap og opplevelser er i gang.

Vi har mange fantastiske lærere i Namsos kommune som ivaretar elevene og foreldrene. De legger ned en stor innsats for å legge til rette for at elevene lykkes i en sammensatt skole- og arbeidshverdag.

Namsosskolene har en utfordring med å sikre mange nok lærere. Skal vi kunne ivareta alle elevers krav om tilpasset opplæring, og dermed også gjøre det mulig å gi ungene nødvendig oppfølging faglig og sosialt, må vi styrke grunnbemanningen.

Vi er avhengige av motiverte, trygge, kompetente lærere som kan gjøre den viktigste jobben i klasserommet. Derfor må vi sørge for at grunnskolen i Namsos skinner både utvendig og innvendig. Elevene og lærerne fortjener gode lokaler som legger til rette for økt trivsel og læring. Alle skal ha et arbeidsmiljø som gjør at de får lyst til å være på skolen. Da må vi tilby elevene ordentlige rom og utstyr.

Skolen er blitt en arena «for alt», og de mange lærere forteller om økte sosiale utfordringer. Mange lærere får ansvaret med å utføre arbeidsoppgaver som kompetansemessig hører helse- og sosialarbeidere til. Dette er krevende for lærerne, det utfordrer ressursene i skolen, og det kan svekke skolens arbeidsmiljø. Dette må vi ta på alvor. Enten må skolene få mer ressurser, eller så må dette tas fra helse-budsjettet. Uansett, vi bør tenke nytt og etablere flerfaglige team som bedre kan løse disse utfordringene.

Digital kompetanse er viktig, og Namsosskolen må ha en strategisk IKT-plan som ivaretar kunnskapsløftets krav om digital opplæring i skolen. Vi må sørge for at alle elevene har tilgang til det samme nødvendige utstyret og programvaren uavhengig av hvilken skole de går på. Vi må selvsagt også sørge for at lærerne får den nødvendige opplæringen.

Skolen skal være en mestringsarena hvor barnas nysgjerrighet, lekenhet og omgjengelighet får utløp. For å få til det må skolen innomhus og utomhus være utformet og tilrettelagt for trivsel og læring. Namsosskolen skal skinne! Det er Venstres mål.

Gratulerer og lykke til på skolen til alle, og særlig til dere 1. klassinger!