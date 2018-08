Del kirka med alle

Meninger

Som utenforstående fagperson gjør det vondt å se på hvordan kommunestyret her har latt seg dirigere av kirkens maktpolitikere til å sette opp et offentlig bygg kun for de kristne, og det på en symbolsk drømmetomt i Rørvik sentrum.

Tenk hvilken vinn-vinn sak for alle om kommunestyret gjør nytt vedtak om å tilpasse huset til å være et felles hus for alles bruk! Det vedtatte hus er et flott monumentalt signalbygg, høytidsstemt og verdighet. Noe kommunen plikter å tilby som offentlig og åpent for alle sine innbyggere. Tenk om kirkefolket kunne se det som verdifullt å dele dette huset med alle oss andre!

La bygget være nøytralt i sin grunnform utenpå og inni, dvs uten fastmonterte kors og øvrige religiøse symboler, men med mobile symboler, digitalt eller fysiske. Tenk f.eks. et alter på hjul fra et siderom og øvrige opphengbare symboler kan rommet brukes til gudstjenester og ulike trosaktiviteter. Rett etter til ulike gravferder eller andre typer seremonier. Om ønskelig kan jo rommet vigsles til ulik bruk under og for hver aktivitet. Kirkemenigheten har fortsatt sin kirke, men må bare se at den er visuelt nøytral mellom sitt bruk, samt at de har gleden av at andre også har et flott sted for sine seremonier eller trosaktiviteter! Så bra!

Prost Roald Iversen i Namdal prosti bruker i sin artikkel i NA 2. juli behov for identitetsmarkør og tilhørighet og åpent hus for kirkefolket som argumenter for et kirkebygg. Samme behovet har da alle ikke-kristne også! Hvorfor skal ikke kommunen følge likeverdsprinsippet?

Å tilby et nøytralt lite rom inne i et symbolisert kirkebygg for de ikke-kristne er ikke et verdig tilbud! Det er som at de kristne blir tilbudt et lite rom inne i et buddhistisk tempel eller en moské.

Prost Iversen bruker også statistikken ved at de kristne som stort flertall skal veie tungt fordi de er et flertall? Dette blir da helt feil. Det er da fellesskapets (kommunens) plikt å sørge for likeverdige og felles tilbud som alle kan bruke! Slik sett er det en prinsipiell feil at kommunen i mange hundre år bakover har bygget flotte kirker i stedet for felles hus alle kan bruke. Dersom hver menighet eller forening trenger eget hus bør det være en privat sak med offentlig støtte som for mye annet, men med finansiering av det felles først.

Alle familier og enkeltpersoner har samme likeverdige behov for et felles og høytidsstemt lokale til ulike markeringer og trosaktiviteter. Dette er helt uavhengig av deres personlige religiøse tro eller ikke-tro.

For Rørviks beboere er denne sentrumstomten helt ideell for et bygg alle kan bruke. Dette vil også være god løsning for kommende offentlige minnemarkeringer ifbm store ulykker og kriser.. Kirken er ikke et nøytralt samlende sted for dette.

Kommunestyret oppfordres til å vedta at «Fugl Føniks» bygges uten fastmonterte religiøse symboler og et bygg for alles bruk og et sted for offentlige minnemarkeringer. Likeverdighet er et godt motto.