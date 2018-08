Idrettsledere om «søppelpost» i meldingsboka

Meninger

Viser til reportasje på side 4 i NA 28/8, og reagerer på en del av det som er skrevet der.

Ulike idrettslag har i mange år benyttet skolene som en kanal for å formidle sine tilbud til barn og ungdom. Dette for å nå flest mulig i de aktuelle målgruppene. Dette bør definitivt være i skolens og samfunnets interesse, i en tid der det er et stort problem at mange barn og ungdom er for lite aktive.

Vårt idrettslag har flere ganger opplevd at barn og foreldre er glade for at de gjennom slik informasjon har funnet veien til oss og hatt mange fine år i Namsen FIF.

Hvordan skolen formidler dette videre til elever og foreldre er helt opp til den enkelte skole.

Hvordan skolen formidler dette videre til elever og foreldre er helt opp til den enkelte skole. Noen skoler har nå åpenbart valgt å bruke elektronisk meldingsbok til dette. Jeg har forståelse for at slike meldinger kanskje ikke hører hjemme der, men det er altså skolen selv som har valgt å bruke denne kanalen, ikke idrettslagene.

Vi reagerer også på at konstituert oppvekstsjef Knut Storeide mener at meldinger om ulike aktivitetstilbud ikke bør sendes gjennom skolene, med unntak for Namsos kommunale kulturskole. Argumentet for dette er blant annet at tilbudene som ønskes formidlet «ofte koster penger, og ikke er noe skolen står bak». Det er vel heller ikke skolene som står bak den kommunale kulturskolen, og det koster vel vesentlig mer penger å være med der enn på de fleste av tilbudene idrettslagene står bak? Dette på tross av at kulturskolen i hovedsak finansieres av det offentlige, i motsetning til idretten ….

Vi håper derfor at skolene også i framtiden kan brukes som en informasjonskanal om de ulike idrettslagenes tilbud. Dette for å øke sjansen for at barn og unge kan finne en fysisk aktivitet de trives med, og gjennom dette bedre framtidig folkehelse.