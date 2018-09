Stopp Natos krigsøvelse «Trident Juncture»

Meninger

I forbindelse med den store Nato-øvelsen som finner sted bl.a. i Trøndelag fra slutten av oktober er det etablert en arbeidsgruppe som vil drive opplysning og markere motstand mot krigsøvelsen. Motstanden er også rettet mot den generelle militariseringa som finner sted i vår del av verden og som Nato er en pådriver for. Øvelsen er den største i Norge etter krigen med 40.000 soldater fra 30 land, 70 krigsskip, 140 fly og et stort antall militære kjøretøy skal øve krig i Midt-Norge.

President Donald Trumps krever at alle Nato-land skal øke militærutgiftene til minst 2 prosent av BNP som den norske regjering har akseptert. For Trondheim blir det en belastning på 500 millioner i året. Dette vil gi verdens største militærapparat en enorm sterk slagkraft og blir en trussel mot land som ikke er medlemmer i Nato, spesielt Russland som fremstilles som «fienden». I forhold til alle andre land i verden, inkludert Russland og Kina, har Nato med USA en total overlegen militær slagkraft.

Militær opprustning fører ikke til en fredeligere verden. Tvert om utgjør den en stor risiko for militære konfrontasjoner. Krigens konsekvenser for folk og land har vi sett eksempler på i Irak, Afghanistan, Libya og Syria, Vi må sette inn alle krefter for å hindre at Trøndelag blir en slagmark mellom stormaktene. Konflikter mellom stater må løses med andre midler enn våpenbruk.