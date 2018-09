– Lege Eriksen undergraver legestanden

Min anbefaling til Eriksen som lege til lege; ta litt av din egen medisin: Bli mer ydmyk og ærlig på hva du kan og at du ikke kan alt.

Meninger

Fredag 14. september leste jeg i NA om Amalia Penette Bjørsvik Urdshals, som uttrykker skuffelse om at tenårene hennes har bestått av mange negative opplevelser med mennesker også innen helsevesenet.

Amalie ventet i sju år på borreliose-diagnosen – Jeg har blitt møtt av leger som ler av meg og ikke tar meg seriøst i det hele tatt For Amalie har tenårene bestått av noe helt annet enn andre på hennes alder. I stedet for å være på skolen, med venner, på turer og på fester, har hun ligget i senga og måtte hatt hjelp til å dusje.

Dette må ha vært en tung og trist opplevelse for henne. Hva jeg forstår av artikkelen er hun heldigvis på bedringas veg. At hun har truffet flere leger som ga henne følelsen av at hun blir ikke sett eller tatt på alvor er for å si det mildt uheldig.

I NA leser jeg samme dag en artikkel om, hvis jeg har forstått det rett, hennes lege, privat praktiserende lege Frank Leo Eriksen som opprører og provoserer meg. Jeg er ikke en spesialist på Borreliose og jeg reagerer ikke på hans informasjon i forhold til at det er ikke godt nok testing for Borreliose, men jeg reagerer sterkt på den måten at han kommuniserer på.

Lege Frank Leo Eriksen hjalp borrelioserammede Amalie – Skal du være en god lege skal du være utrolig ydmyk og lytte til pasientene At borreliosepasienter ikke blir tatt på alvor er ikke noe nytt for legen som diagnostiserte 19 år gamle Amalie.

På den ene side skriver han at man må være ydmyk og lyttende, så framstiller han en hel gruppe leger som manipulert av farmasøyter, som fungerer som «pushere», narsissister med en vrangforestilling om at de er Gud.

Eriksen sår tvil og mistenkeliggjør av fungeringa av helsetilsynet. I tillegg bruker Eriksen populistiske termer som «lykkepille» som er devaluerende for en gruppe pasienter som trenger antidepressiva for sin depresjon og han gir feil informasjon at man blir avhengig av dem.

Eriksen kommer med et eksempel om at psykiatrien som ødela en pasient sitt liv. Denne formen av kommunikasjon er lite nyansert, undergravende og lite ydmyk om du spør meg.

Eriksen sin underliggende beskjed, som jeg leser den, er at man ikke må stole på det offentlige helsevesenet.

Norge har et godt helsesystem sammenliknet med resten av verden. At det er flere lidelser som man ikke vet nok om, eller hvor leger har for lite oppmerksomhet på og bør lære mer om er klart. Teknologien og forskningen går videre og man finner nye og bedre metoder.

At det er leger i helsevesenet som har mye å lære i forhold til samtaleteknikker og pasientkontakt er viktig å ha fokus på.

Eriksen undergraver hele legestanden med å påstå at legestanden har en kollektiv psykiatrisk sykdom i form av en vrangforestilling og i tillegg devaluere en hel gruppe pasienter som er avhengig av helsesystemet, er i mine øyne lite ydmyk og hjelper lite til pasientene i Norge.

Min anbefaling til Eriksen som lege til lege; ta litt av din egen medisin: Bli mer ydmyk og ærlig på hva du kan og at du ikke kan alt.