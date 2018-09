Det ligger et sagasus over Bangsund

Meninger

Folk som bor her ser ikke perlene som skinner. Vi er så vant til å leve «tett på» naturen, med fredelig ro, og få ny energi til en trett sjel – det tar vi som en selvfølge.

Vi må begynne å se Bangsund i et historisk perspektiv. Der ruver Bangdalsbruget med mange «gravlagde» spor, det er vel verd å «grave» i. Folkelivet – arbeidsfolket, Hvor kom de fra?

Sjøliv, med små hytter langs sjøkanten.

Noen må passe på at fredelig friluftsliv til rette legges – og blir NYE Namsos turmål, å gå og sykle på stier, uten hytter og leven. Vi må lokke folk ut på tur, med turledere og mange spennende opplevelser som er bra for folke helsa, og minner om gammeltida.

Bangdalsbrugets historie favner vidt. Hvorfor fant jeg ei fjøl på Kjerringøya med navnet «Bangsund»? Virksomheten var nok stor da Finnmark ble bygd opp igjen etter krigen.

Andre spor er mange, også utom selve Bruget, som f.eks. hvorfor heter en foss i Aursunna Sagfossen? Der du går på nedgrodd «bakhon»langs elva.

Om Flak gardan, med trafikk på gammelvegen til Bruin: Laksefiske i Bogna, med engelskmenn på besøk osv.

Jeg synes at Bangsund, med omliggende fin natur, gir et helhetlig historisk bilde som det er vel verd å ta vare på – særlig i et helsefremmende perspektiv – i en større by.