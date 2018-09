Mer frihet og læring

Meninger

Nye Nærøysund kommune blir en kommune med stor geografisk utstrekning og hele sju skolekretser, kanskje har ikke alle disse skolekretsene livets rett i dagens samfunn? Hva vil gagne elevene i kommunen vår best? Å tviholde på gammel skolestruktur for enhver pris? Eller gi elever og foreldre frihet til å velge det de selv mener er best?

Mange jobber på Rørvik og Kolvereid, men velger likevel og bo landlig i kommunen. For mange av disse er det bedre om barna kan få gå på skole i nærheten av arbeidsplassen, det kan jo være praktisk og føles tryggere om barna er like i nærheten.

Siden vi har så mange skolekretser så er det enkelte plasser relativt liten avstand mellom skolene, noe som fører til at ved et samlivsbrudd så kan det være vanskelig for en av foreldrene og finne seg en ny bopel uten og havne i en annen skolekrets.

Nærøysund Frp vil gi foreldre mer makt ved å gi alle elever mulighet til fritt skolevalg. Alle barn skal ha rett til å gå på sin nærmeste grunnskole, men foreldre skal også ha mulighet til å søke sine barn inn på en annen skole om de ønsker det.

Dette vil føre til at for eksempel barna kan få fortsette på samme skole som før, selv om mor og far skiller lag og en av partene flytter til nabokretsen. I slike situasjoner er det spesielt viktig at barna kan få ha trygge rammer og et godt læremiljø på skolen.

Dette har blant annet vært gjennomført med stor suksess i Rissa kommune, og har vært viktig for noen elever der. Det har ikke ført til en stor omveltning for skolestrukturen, men er en viktig frihet for å sikre en best mulig opplæring for den enkelte elev.

For Nærøysund Frp er det derfor viktig at eleven selv og foreldrene skal ha valgfrihet når det kommer til oppvekst og skolevalg. Dette vil danne et viktig grunnlag for god læring for barna, i tillegg til å sikre sosial kompetanse, respekt for den enkelte og et mangfold i samfunnet vårt.

Vi i Nærøysund Frp ønsker ikke på nåværende tidspunkt og ta noen stilling til antall skoler i den nye kommunen vår, men mener dette er noe som foreldrene selv må være med og bestemme.

Ved å innføre fritt skolevalg så vil man tydelig kunne se hvilken skolestruktur innbyggerne ønsker, for så og handle etter det.

Det er ønsket om å lære og friheten til å velge som må ligge til grunn for skolepolitikken i kommunen vår, ikke skolekretsgrenser og rigide systemer. Nærøysund Frp er klar på at det er det enkelte barnets beste som er det viktige i denne saken, og ikke en ideologisk formynderlinje der man skal holde barn som gisler for å opprettholde en gammel skolestruktur.