Meninger

Enigheten om de nye regionene mellom Venstre, KrF, Høyre og Frp vil bety overføringer av nye oppgaver og arbeidsplasser. Regionene får større ansvar, og det vil bety bedre tjenester i vår region.

Et viktig område er vei, fly og kollektivtrafikk. Fylkene har allerede ansvaret for kollektivtrafikken i dag. Nå flyttes flere samferdselsoppgaver ut. Statens vegvesen har ansvar for vedlikehold av fylkesveiene. Dette blir nå flyttet til regionene. Nå blir det regionene selv, ikke staten, som skal prioritere de viktigste vegstrekningene og nivået på vedlikeholdet. Det nye regionene får også ansvar for hvilke flyruter på kortbanenettet det skal brukes penger på.

Når regionene nå får et større og viktigere ansvar og myndighet på hele samferdselsfeltet, så gir dette regionen mulighet til å tenke helhet innen vei, fly og kollektivtrafikk. Dette er et eksempel på nye oppgaver som betyr noe for folk, der beslutninger nå skal tas lokalt. Men itjnå kjæm tå sæ sjøl seglan på ei fjøl. Vi må stå på for å få de veiene vi trenger. Fortsatt innsats for en bedre F769 og aksen Namsos – Rørvik er viktig!

Enigheten i Stortinget om overføring av oppgaver til nye og større regioner på områder som næringsutvikling, landbruk, forskning, folkehelse, kompetanse og integrering, miljø og kultur er riktig. Regionreformen er en mulighet til å unngå statlig konsentrert makt. Kjernen i Venstres engasjement for regionreformen er ønsket om desentralisering, derfor er det uforståelig at enkelte partier motsetter seg muligheten til mer lokalt ansvar.

Informasjonsteknologi gjør at vi i dag kommuniserer på en helt annen måte enn da fylkeskommunen ble etablert. I tillegg forventer innbyggerne et stadig mer sofistikert fylkeskommunalt tjenestetilbud. Gjennom en årrekke har gamle strukturer blitt brukt som unnskyldning for økt maktkonsentrasjon i hovedstaden. Den unnskyldningen finnes det ikke lenger noe belegg for. Den nye regioninndelingen åpner døren for reell desentralisering av makt.

Oppgaveoverføringen er avgjørende for at reformen skal lykkes. Regioninndelingen gir nå muligheten til å overføre tyngre oppgaver til fylkeskommunen. Det gjenstår et viktig arbeid i Stortinget, og alle partier bør støtte opp om en overføring som resulterer i flere beslutninger blir tatt lokalt. Vi kan ikke la angsten for det ukjente og nye stoppe overføringen av makt fra staten til regionene. Hvis det skulle skje vil resultatet bli en maktsentralisering ingen i Norge er tjent med.