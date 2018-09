Når ei hånd strekkes ut...

Meninger

Når naboen strekker ut ei hånd, forventes det en reaksjon, gjerne at den utstrakte hånda blir tatt imot – at det blir et godt håndtrykk.

Det synes ikke å være tilfelle mellom naboene (politikerne) i Vikna og Nærøy.

Jeg er født og oppvokst – og har mye av hjerte og sjel – i den delen av Nærøy kommune som er lengst unna både Kolvereid og Rørvik.

Personlig har jeg hatt et noe distansert forhold til diskusjonen om hvilket av de to stedene som skal bli kommunesenter, eller hvordan arbeidsoppgavene skal fordeles, når Nærøysund kommune er et faktum 1. januar 2020.

Helt til arbeidsutvalget, som består av fem politikere fra Nærøy og Vikna, møttes i Namsos torsdag.

Ulik tilnærming

På dette møtet gikk det opp for meg at måten å tilnærme seg kommunesenter-problematikken på, var totalt forskjellig.

Der hvor Viknas innspill var konkret og løsningsorientert, var Nærøys bidrag til vegen videre prosess, prosess og atter prosess.

I møtet i arbeidsutvalget i forrige uke presenterte Vikna et forslag om å etablere et nytt administrasjonsbygg på Marøya hvor ordfører, rådmann og kommunesjefer skulle ha tilhold i et nytt administrasjonsbygg. Kolvereid skulle få de fleste av kommunens avdelinger, mens to avdelinger skulle lokaliseres til Rørvik.

Kontant avvist

Forslaget ble etter en times gruppediskusjon kontant avvist av Nærøy-politikerne. De vurderer Marøya og Rørvik som «samme sted» – med andre ord, det meste vil havne i og omkring Rørvik.

Nærøy fastholdt sitt standpunkt om at Kolvereid skal være administrasjonssenter i den nye kommunen, men at oppgavene skal fordeles – på en annen måte enn det Vikna-politikerne spilte inn.

Mens Vikna kom med et konkret innspill som kan oppfattes som ei utvikling i den fastlåste konflikten, var Nærøys bidrag at man fortsatt er i en prosess.

Liten framgang

Med respekt å melde; det har politikerne i Nærøy og Vikna allerede vært i – i flere måneder, for ikke å si år.

Det var lite som tydet på de har vært gjennom de samme problemstillingene i flere runder da de møttes på «nøytral bane» i Namsos torsdag.

Med god hjelp av seksjonsleder Alf-Petter Tenfjord hos Fylkesmannen ble arbeidsutvalget ledet videre i håp om å komme fram til ei løsning på senterproblematikken.

Seksjonslederen presenterte på tampen av dagen ei skisse til ei mulig løsning hvor alt koker ned til en diskusjon om hvordan de ulike oppgavene skal fordeles mellom Rørvik og Kolvereid, hvor ordføreren og rådmannen skal ha sine «hovedkontor», og utrolig nok – hvilket postnummer Nærøysund kommune skal ha etter 1. januar 2020!

Hva mener nyrådmannen?

Det må oppleves spesielt for påtroppende rådmann Hege Sørlie, som begynner i jobben som rådmann i Nærøysund kommune på mandag, at politikerne diskuterer hvordan hun skal organisere sin stab.

I et kommunalt system er det normalt og faglig riktig at rådmannen har fullmakt til å bestemme hvordan han eller hun organiserer sin administrasjon.

Jeg er ikke sikker på at Hege Sørlie er ett hundre prosent fornøyd med måten politikerne ser ut til å «dekke bordet» på.