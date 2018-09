Jeg vil slå et slag for åpenhet, for åpenhet, det gjør sterkere.

Meninger

Jeg vil be dere om å tenke på personene rundt deg. Prøv å tenke om hvordan de har det. Du vet det kanskje ikke, men dem på siden av deg kan ha en ryggsekk. En ryggsekk som blir tyngre og tyngre for flere vonde dager. Vonde dager, hvor det å stå opp om morgenen er vanskelig. Det er helt vanlig, men det å være åpen om det, kan gjøre forskjellen på om du vil opp av senga neste dag, eller ikke har lyst til det.

I 2015 var det fem prosent av barn og unge under 18 år i behandling i psykisk helsevern. 25 prosent av elevene på ungdomsskolen har slitt med søvnproblemer. Tre av 10 jenter i videregående opplæring har et høyt nivå av depressive symptomer. Selv om tallene kanskje høres små ut, er det altfor høyt, og for meg, som dere, vil jeg bort med disse tallene.

I dag vil jeg slå et slag for dem som ikke har det like lett som de andre. Et slag fordi som ikke klarer å snakke om sine problemer i frykt for å bli dømt. Jeg vil at vi skal være åpen for andres problemer, fordi iblant kan du være forskjellen på om problemene ordner seg. Jeg vil, jeg ønsker, jeg må, være der for han, for hun, når problemet oppstår. Du må det også, fordi kanskje er det kun du som kan hjelpe, og da trengs du mer enn du aner.

Jeg har også hatt dager med tung ryggsekk. Grunner til at jeg syntes at dagene er litt tyngre enn andre. Om under en måned er det fem år siden min søster døde av lengre tids sykdom. Hun ble 21 år gammel. Jeg fikk aldri bli kjent med min søster som et friskt menneske. Jenta jeg vart kjent med, var ikke den jenta som jeg ville bli kjent med. Det er en realitet jeg aldri vil komme overens med.

Som dere skjønner var dette tungt for meg, dette er fortsatt tungt for meg. Heldigvis hadde jeg flotte folk rundt meg. Familie, venner, lærere, alle stilte opp. Det var en åpenhet for meg som lettet byrden av denne sorgen. Jeg kunne ikke gjøre noe, sykdommen var der for å bli. Det eneste jeg kunne gjøre var å være åpen. Det at jeg hadde muligheten for å snakke om dette, gjorde ryggsekken min lettere, for det var ikke bare jeg som bar denne ryggsekken, men alle bar den med meg.

Jeg var heldig som hadde folk rundt meg, da livet ikke var så lett som det skulle ha vært. Det er ikke alle som har det. Åpenheten rundt denne sorgen gjorde det lettere. Folk kunne hjelpe meg. Folk kunne bidra til at neste dag ikke trengte å være like vanskelig som den forrige.

Uten åpenhet vet jeg ikke om jeg ville har stått her i dag. Det å være åpen er vanskelig. En sannhet kan være hard, men å få vite det for sent, er enda hardere.

Jeg vil slå et slag for åpenhet, for åpenhet, det gjør sterkere.