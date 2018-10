– Jeg og min familie gikk gjennom et rent helvete

Meninger

For omtrent to år siden gikk jeg og min familie gjennom et rent helvete. Jeg fikk se sannheten dypt inni øynene, på et vis jeg aldri trodde jeg skulle få oppleve på nært hold. Søsteren min gikk fra å være en smålubben, syngende og livsglad jente, til å bli et beinrangel som hadde mistet seg selv totalt. Hun hadde nemlig lagt et teppe over sannheten, tilslutt la teppe seg over henne.

Det ble mørkt. Stille. Ensomt.

Dagens samfunn har blitt mer som en definisjon på ekstrem lykke. Alle virker så sabla vellykket. Det er så utrolig mange som sitter inne med sorg, men gir uttrykk for at de har alt på stell.

Bare tenk på den siste elevsamtalen du var på sammen med læreren. Da du fikk det obligatoriske spørsmålet om hvordan du har det. Du rekker nesten ikke tenke deg om før svaret popper ut av deg, «Det går bra». Er det virkelig slik? Har du det bra med deg selv, eller bare orker du ikke å brette ut følelsene dine. Det er jo mye lettere både for deg og læreren tenker du, da unngår vi alle å gjøre noe med det. Da kan vi gå tilbake å leve «det perfekte livet».

«AH, det e så rotått her. Koffer må vi ha et så stygt hus? Og koffer har vi ikke nå hytte… eller en båt. All dem andre har det. Der e det ikke et støvkorn å finn og alt e strøkent, mens her derimot. «

Dette var noe søsteren min brølte ut i fortvilelse flere ganger i uka. Det å ha vennebesøk var ikke lenger noen enkel og koselig sak. Først måtte alle i huset være med på å gjøre huset om til sin beste utgave. For hun følte ikke at vi hadde det bra nok, hun var redd de kom til å dømme henne etter det. Hvis selvtilliten er lav, spiller plutselig det materialistiske en stor rolle. Kostbare ferieturer, flotte bilder på Instagram fra vellykkede helger på hytta, perfekte kropper. Dette kan bli en utopisk mani som legger lokk på eller stenger for følelsen av at man faktisk har det godt som en er uten at alt er perfekt.

Hun hadde glemt hva som egentlig betyr noe. Løgnen om vellykkethet slo rot. Hun la et slør over at hun faktisk koser seg sammen med venner som er seg selv, at det er befriende å ikke alltid være den perfekte utgaven av selv, at hun har godt av å slappe av, spise vafler og la masken falle og fanget familien inn i edderkoppnettet sitt.

Vær så snill å ikke la det materialistiske rotteracet ta innersvingen på deg. Ikke la deg blende av strøkne hjem på Facebook, Instagram og hvor enn du snur deg. Et strøkent hjem er et dødt hjem. Jeg trivdes mye bedre med at avslappet hjem med rom for venner og aktiviteter og det ble veldig tydelig da søsteren min fikk det for seg at alt måtte se perfekt ut før hun kunne leve. Ikke la illusjonen om en perfekt kropp blende deg. Ikke la angsten ta grep!Ikke slipp inn trollet!

Flere netter satt hun oppe med skolearbeid. X antall timer. Mye mer enn det jeg noen gang har gjort. Jeg så på henne som besatt, det var skummelt å se en person bry seg så himla hardt. En karakter var ikke bare en vurdering på skolearbeidet, men det hadde blitt en vurdering på henne som person. Da hun mistet gangsynet i forhold venner, familie, og måtte slutte å danse ble skolearbeidet en arena hun kunne mestre. Koste hva det koste ville.

Ikke la drømmen om 6-er gå ut over det sosiale livet. Ikke la karakterene definere hvem du er. Ikke la korrigeringer fra danselæreren surre for lenge inni hodet ditt og skygge for gleden ved dansen.

Å være pårørende til noen som har Anoreksi kan være minst like tøft som for den syke Fortvilelse og maktløshet var noe som var felles hos oss, men alle hadde likevel sin måte å reagere på.



Mamma ble en jernkvinne utenlike, hun tok alt ansvar i sine hender, Hun gikk ned i stilling, sykmeldte seg og tok hånd om den ukjente og uforståelige situasjonen. Pappa ville gjerne være til hjelp, men var nok ikke i den posisjonen. Ingen fikk komme nærmere enn mamma. Han måtte ta hånd om oss andre. Gjennom musikken fikk vi små glimt av den gamle Frida. Broren min, minstemann i flokken, reagerte som et barn; ærlig, utilslørt og stirret døden i øynene. Redd for at søsteren skulle dø, redd for at den gamle Frida aldri skulle dukke opp igjen Han var, i motsetning til meg ikke redd for å slippe inn en vennegjeng i huset, for Frida fikk hjelp.

Jeg kunne bli ordentlig forbanna. Det er lett å glemme at det er sykdommen som handler og snakker. Hvorfor kunne hun ikke bare ta seg sammen når jeg hadde besøk? De gangene jeg hadde noen hjemme ble de utsatt for høylytte, panikkanfall i forbindelse med måltid som skulle inntas. Det er lettere å bli sint enn å la sannheten om at søsteren min kunne dø få fotfeste. Velmente kommentarer om at hun ikke var så syk, og så bedre ut gjorde at jega fikk jeg på en måte en bekreftelse på livsløgna om at hun kunne styre adferden -som om hun var i stand til å ta kontroll over sykdommen. Men å leve på en løgn er slitsomt. Det er mørkt. Stille. Ensomt.

Ikke vær redd for å bry deg når du mistenker at noen sliter. Lytt! Ingenting blir verre av at folk bryr seg.

Ingen kan være sterke til evig tid alene. Jeg så hvor mye det betydde når venner stakk innom og bare satt sammen med oss og tålte å høre på hvordan vi hadde det. Kanskje kan du være et lys for en som befinner seg i mørket.

Våg å se sannheten i øynene og tål å se bak teppet!

NA har fått tillatelse til å trykke appellen i samråd med familien!