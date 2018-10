Klimaendringer kommer

Meninger

Klimaet på jorda har jo alltid endret seg. Men de endringene vi opplever i dag er faktisk i stor grad vi menneskers feil. 97 prosent av forskere som jobber med klima støtter opp om at de endringene vi ser i dag, er menneskeskapte.

Aldri før har det vært målt høyere gjennomsnittstemperatur, og det blir bare flere og flere mennesker som lever med konsekvensene av endringene i klimaet.

Sommer’n i år, og det ekstremværet det førte med seg, har vist oss hvor alvorlig klimakrisa er, og vil bli. Skogbrann. Flom. Tørke. Dødelige hetebølger.

Vi slipper ut altfor mye CO2. Vi i Norge er i verdenstoppen på CO2-utslipp per innbygger. Folk lever livet, og har det altfor godt. Vi reiser med fly som aldri før og nyter gjerne et stykke rødt kjøtt til middagen. Vi har et grusomt forbruk, som IKKE er bærekraftig.

Og da tenker jeg: Er det virkelig sånn vi menneskene har blitt? At vi tar vårt eneste levested for gitt?! For det finnes ingen planet B!

Konsekvensene av klimaendringene er: Stor fare for økt og kraftigere ekstremvær som hetebølger og flom. Det blir mer tørke og kraftigere regntid. I tillegg vil verdenshavene stige på grunn av at polene smelter. Og innen 90 år vil flere hundre millioner mennesker måtte flytte på grunn av flom. Det blir vanskeligere å produsere mat. Det vil bli vannmangel. Dyrearter vil bli utrydda.

Klimaendring påvirker alle på jorda. Å fikse på det vi har nå, det har jeg trua på at vi skal få til. Hvis alle hjelper til. Vi kan ikke lene oss tilbake og forvente at våre flinke politikere skal ordne opp i alt!

Fordi vi alle bor på den samme jorda, må vi innbyggere ta ansvar og ta i et tak, for oss selv og våre etterkommere. For det er jo synd hvis vi mennesker bruker opp, og ødelegger sakte, men sikkert vårt eneste levested.

Emilie (17) vant appellkonkurransen En personlig og rørende appell om sannhet ble godt likt av juryen, som endte i seier for Emilie Hollup.

«Men det e jo ingenting æ kan gjør med herre?»

Det er det altfor mange som tenker. Og det er jo lett å tenk at det du gjør ikke påvirker så mye, siden vi er sju milliarder mennesker her i verden.

Men akkurat DU kan gjør en liten forskjell, og hvis alle prøver, så vil det ha mye å si for klimaet.

Kanskje du tenke at det ikke gjør at du spise så mye kjøtt som du gjør, kjøre så mye bil som du gjør, og har et så høyt forbruk som du har, bare fordi det ikke kommer til å påvirke deg så mye i ditt liv!

Men tenk på dine etterkommere? Dine barn og barnebarn, oldebarn og tippoldebarn. De fortjener vel like mye en så trygg og sunn oppvekst som det du og dine forfedre fikk.

Så ved små justeringer i hverdagen og ved å leve et bærekraftig liv, kan du bidra i kampen mot klimaendringene.

Fly mindre. Spis mindre rødt kjøtt. Velg produkter som har god kvalitet og som er produsert på en bærekraftig måte. Gå, sykle eller ta kollektivtransport istedenfor bil

Og sist men ikke minst: Engasjer deg og vær bevisst på klimakrisa vi står overfor i dag.

Klimaendringene er ikke lengre bare et framtidig problem, men det skjer her, og det skjer nå.