Ulven, politimannen og skytteren

Meninger

Denne saken har gått lenge nå – vi har hatt mange tanker rundt dette. Vi er ikke helt nøytral. Denne ulven ble skutt i vårt reinbeitedistrikt. Så ha det i baktankene når dere leser dette.

Likevel – det er ikke hverdagskost her i Trøndelag for en reineier å se at en ulv har drept og jager i reinflokken. Det er ikke hverdagskost å måtte skyte fredet rovvilt. Alle vet hva slags oppstyr det kan bli av slikt.

Så kommer det en politimann som i tillegg til det å være politimann, også er et medmenneske! På oss virker det som han forstår hvilken situasjon han som måtte skyte ulven står i og prøver å hjelpe! Situasjonen var opplagt, det ble brukt nødvergeparagraf godkjent av Statens naturoppsyn.

I Trønder-Avisa står det «ulvejeger» – det klinger litt feil i våre ører. Reineieren var ute for å se til reinflokken etter å ha fått beskjed om at det var ulv i området.

Da er det i vårt hode en god omsorg i det politimannen gjør – han oppfordrer ikke til å lyve eller gjøre om situasjonen. Han støtter et menneske som står i en krise. Det må vel en politimann kunne gjøre!