Trussel på PC-en

Meninger

Noen ganger kan du føle at hele slekta til fanden er på besøk. Du må være veldig skeptisk hvis du finner noe i livet som du tror bare har positive sider. Fandens oldemor lurer alltid i bakgrunnen, og prøver å gå til angrep – kanskje fra sider du minst venter det.

Jeg tør ikke inn på Facebook når jeg ser på alle farer som kommer inn på min PC. Sletter alt som ikke står på norsk og de mange tilbud om mange millioner kroner fra enker i fjerne strøk.

Men fandens oldemor er smart, og klarte å lure meg allikevel. Det kom opp tilbud på damer som presenterte seg med minimal påkledning. Jo, da jeg syntes det var fine bilder, men noen bestilling var ikke aktuelt og slo av.

For noen dager siden fikk jeg mail-trusler. Der stod at PC-en min var hacket. Der var montert kamera, og de hadde registrert at jeg hadde sett på nakne damer. Ved å betalte kr 10.000,- skulle filmen bli slettet, ellers ville filmen bli sendt til mine venner og bekjente.

Egentlig syntes jeg ikke det var noen trussel. Mine venner ville bli imponert over at en gammel gubbe fortsatt hadde interesse av å se på damer. Kanskje ville det fungere som en reklame?

Jeg sitter nå og venter. Fandens oldemor bør jo melde sin interesse. Hun er jo i rett alder.