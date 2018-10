Festplass uten damer

Meninger

- Pappa, hvorfor er det bare sitater fra menn på Festplassen i Namsos. Er det ingen damer som har sagt noe tankevekkende i Namsos, spurte min datter.

Namsos har renovert Festplassen og i den forbindelse er det laget 15 plater med sitater. De fleste sitatene er fra musikere, og et til og med av Winston Churchill. Men ikke et eneste fra namdalske kvinner.

Etter hva jeg erfarer, er sitatene resultat av innsendte forslag.

Det en likevel må spørre seg er hvilke signaler denne utvelgelsen gir, både når det gjelder barn og unge, namsosinger flest, og for besøkende. Er det virkelig ingen namdalske kvinner som er verdig et sitat på Festplassen? Hva forteller det om kulturen vår?

Dessverre føyer dette mannebildet seg inn i Namsos-tradisjon. Leser en byens historie, er det en historie om menn. Tar en for seg vei og gatenavn, er bildet det samme. Det finnes knapt et eneste kvinnenavn, med unntak av Abel Meyers gate.

I Namsos finnes gatenavn på mannlige leger, men ikke en eneste jordmor, kvinnelig sykepleier eller hjelpepleier, har blitt gjort stas på. Selv om det finnes flere tusen som har gjort en stor innsats ved Sykehuset Namsos.

Det samme mønsteret ser en når det gjelder monumenter; bare menn.

Mange kvinner har gjort en stor innsats i kulturlivet, organisajoner og foreninger, men de når likevel ikke opp. Kjønnet er feil.

Kanskje noen mener at dette bare å snakke om bagateller.

Men det er faktisk ganske alvorlig når vi skriver 2018, og erfarer at utstillingsvinduet for byen har sitater fra 15 menn, og ingen kvinner. Signalet vi gir til unge jenter er at her betyr dere svært lite. Det stimuleres neppe til å blomstre og brette ut vingene. For her er det gutta som råder. I et slikt miljø er det ikke rart at altfor mange dyktige kvinner forlater Namsos.

Jeg er glad vi har fått to kvinner i den politiske ledelse i kommunen. Det er noe helt nytt, og bryter heldigvis litt i mannekarusellen. Så er det å håpe at gatenavnkomiteen begynner å rette opp ubalansen, og prioriterer kvinner. Til de ansvarlige for renovering av Festplassen; er det behov for rask renovering av sitater.

Uten damer på Festplassen, skaper vi et kaldere og fattigere Namsos.

