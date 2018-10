Statskog og fellesskapet

Meninger

Statskog har vært garantisten for at allmenheten har vært sikret tilgang på bruk av vår rike natur. Jegere og fiskere med normal pengebok har kunnet utøve jakt og fiske til overkommelige priser.

Fortsetter Statskog nedsalget av sine eiendommer vil store deler av verdifull norsk natur havne i hendene på private aktører, norske som utenlandske. Det er ingen ønsket utvikling, men de to siste regjeringene har dessverre ønsket og lagt til rette for dette.

32.000 mål med godt jaktterreng til salgs i Namdalen Med sine 32.000 mål er Vassbygda i Nærøy en av de største skogeiendommene Statskog har solgt i Namdalen. Prisen er på 9,6 millioner kroner.

Siste skudd på stammen er at Statskog har lagt ut en av Namdalens største skogeiendommer for salg. Det dreier seg om Vassbygda i Nærøy. Den 32.000 mål store eiendommen er prissatt til 9,2 millioner kroner. Salget føyer seg inn i rekka av denne type eiendommer som Statskog vil kvitte seg med over hele landet. Det er ikke lenge siden at en eiendom på Høylandet gikk for i overkant av fem millioner kroner.

Vassbygda er et populært fritidsområde hvor det er meget gode fiske- og jaktmuligheter. Det kunne ifølge Statskog ha vært utnyttet bedre. En privat aktør vil selvsagt gjøre det. All erfaring med private aktører viser at det blir mer eksklusivt fiske og jakt, og at lokalbefolkninga ikke slipper til. Dette var selv Ap med å legge grunnlaget for i sin siste regjeringsperiode. De har nå innsett at utviklinga flere steder har gått i feil retning.

Det er interessant å se lese hva den tidligere profilerte høyrepolitikeren Joar Grøtting fra Nærøy skriver på sin Facebook-side om salget: «Dette er ikke bra, nok et område for allmennheten havner i private hender, og sannsynligvis blir muligheten for jakt og fiske i området forbeholdt de få.»

Grøtting skal ha ros for at han taler sine partifeller midt i mot og skriver det mange tenker og frykter. At allmenheten blir holdt utenfor og at vi må betale for å benytte oss av naturen som tidligere var felleseie. Vi kjenner til at eksempelvis fuglejegere blir nektet å gå over over privat grunn for å nå sine jaktområder i Namdalen.

Det er en politisk tanke bak nedsalget av eiendommer som Statskog har forvaltet på en ypperlig måte. Nå er det på tide å hente fram gamle tanker om fellesskap og tilgjengelighet.