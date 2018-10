Retten til likt helsetilbud

Meninger

Sosiale helseforskjeller er urettferdige og økende. Arbeiderpartiet tar opp kampen mot dem, høyrepartienes sine løsninger vil øke forskjellene og overlate mer til den enkelte.

Målet for Arbeiderpartiets helsepolitikk er god helse og livskvalitet for alle. Gode helsetjenester skal være likeverdig over hele landet. I vår felles helsetjeneste skal du få hjelp om du er fattig eller rik, har doktorgrad eller er grunnskoleutdannet.

Men Folkehelseinstituttet har avdekket at de sosiale helseforskjellene øker. I deler av landet er folk usikre på om de har et godt nok ambulansetilbud. Sykehusene må kutte i budsjettene. Og i eldreomsorgen er det stor variasjon i kvaliteten på tjenestene fra en kommune til en annen. Sånn vil ikke ha det.

Regjeringens løsning er byråkratiske pilotprosjekter, som for eksempel statlig eldreomsorg. Fremfor et ekstra byråkratisk ledd vil Arbeiderpartiet gi kommunene mer penger til å takle flere eldre med behov for helsehjelp.

Regjeringens løsning er å gi private sykehus et sugerør inn i sykehusbudsjettet. Koplet med kronisk underfinansiering av våre felles sykehus sørger dem for at evnen til å manøvrere i systemet avgjør hvem som får den beste hjelpen.

Arbeiderpartiet vil styrke sykehusene og dermed også styrke vår felles helsetjeneste.

Det er verre å få øye på regjeringens løsning i stortingsmeldingen «Leve hele livet». Få har oppsummert den bedre enn eldreminister Michaelsen selv: «Ingen nye bevilgninger og ingen nye paragrafer. Men vi har noen gulrøtter. Ikke en hel åker, men en pen bunt». Ærligheten hennes er beundringsverdig, men kvalitetsløftet for de eldre uteblir.

Det finnes gode eksempler i meldinga, som en såkalt inspirasjonskatalog. 13 av de 15 kommunene statsråden trakk frem i lanseringen er da også Arbeiderparti-styrte kommuner. Regjeringen lovet en eldrereform, de leverte knapper og glansbilder. De geografiske forskjellene vil fortsette å øke.

Byråkratiske forsøk, private sugerør og inspirasjonskataloger ruster ikke vår felles helsetjeneste for fremtiden. Det bidrar tvert om til at stadig flere i tjenesten er frustrert over manglende politisk vilje til å ta tak i de store utfordringene vi står ovenfor.

Antall unge uføre er nesten doblet på sju år og 70 000 barn og unge treng behandling for en psykisk lidelse. Andelen eldre i befolkningen vil dobles frem mot 2060, dobles vil også behovet for kompetent helsepersonell.

Derfor skal Arbeiderpartiet fortsette å jobbe for vår felles helsetjeneste. Vi kommer med konkrete forslag for å heve kvaliteten på eldreomsorgen i landet, koblet med ressursene kommunene trenger for å gjennomføre det. Vi skal kjempe for at det offentlige beholder kontrollen i tjenestene, og kan dimensjonere helsetjenesten ut ifra innbyggernes behov, ikke folks betalingsevne.

Vi skal kjempe mot usosiale kutt i tannhelse, i behandling og i refusjonsordninger.

Og sist men ikke minst: Vi vil fortsette å fremme de brede, universelle folkehelsetiltakene. De som når alle. Skolemat, gratis frukt og grønt i skolen, en utvidelse av skolehelsetjenesten, psykisk helse i skolen, alkoholforebygging og lavterskel psykisk helsetilbud. Forebygging og folkehelse må få like mye oppmerksomhet som sykehus og ventetider. Regjeringen sier de skal løfte ensomhet i folkehelsemeldingen. Det er de brede tiltakene vi trenger.