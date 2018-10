Kollektivtransportens kompleksitet

Meninger

NA skriver på Lederplass 11.10.18 at det er «på tide at folk blir tatt på alvor» i forhold til kollektiv tilbudet i Trøndelag. Man sjeler til artikkelen i samme avis som hadde tittelen «jeg er dypt frustrert og oppgitt» Artikkelen omhandler en passasjer som har blitt frakjørt på Steinkjer Stasjon. Vedkommende skulle til Namsos.

På lederplass skriver NA at løsningen på omtalte problem er en SMS mellom aktørene. Dette er en undervurdering av kompleksiteten når det gjelder sammensettingen av kollektivtilbudet i Trøndelag, og de bestemmelser transportbransjen er underlagt. Jeg skal prøve å forklare dette i et par punkter sett fra bussbransjens øyne og de realiteter vi prøver å forholde oss til.

Bussen til Namsos hadde gått da Sigrid kom på togstasjonen i Steinkjer. Hun reagerer på behandlinga – Det er hårreisende at det skal være sånn Sigrid Fløan Mære Aaring er fortørnet og mener kollektivreisende nord i fylket blir stemoderlig behandlet.

Trønderbilene har sammen med AtB utarbeidet rutetabeller som i størst mulig grad i hensyntar alle reisende. I nevnte eksempel om «fra kjøringen» på Steinkjer, så er det lagt inn 10 min venting fra toget skal ankomme til bussen går. Dette er oversiktlig og konkret, og ikke minst skal passasjerene kunne forholde seg til og stole på akkurat dette. Pålitelighetsbegrepet favner nettopp det, og det handler om at man skal kunne stole på oppsatte tider. Pålitelighet handler også om servicen til de som står langs veien på Beitstad, Namdalseid og Bangsund for å nevne noen eksempel. Disse skal også kjenne på at det er en pålitelig buss som opererer strekningen og som forholder seg til oppsatte tider lokalt hos dem.

Kjøre og hviletidsbestemmelsen trumfer alt. Dette er lovbestemte bestemmelser som regulerer sjåførenes krav til hvile mellom kjøring. Dette er absolutte krav som Trønderbilene, dens tillitsvalgte og alle ansatte selvsagt tar på største alvor. Kjøreplanene til sjåførene ivaretar sjåførenes pålagte krav i bestemmelsen. Planene får da sin naturlige ytre grense for hva man kan tillate seg av utsatte avganger og venting på passasjerer som ikke kommer til oppsatt kjøretid. Om årsaken er forsinket tog eller andre forhold, rører ikke ved det faktum at bestemmelsene med største selvfølgelighet må følges, respekteres og etterkommes. Kjører ikke bussen innenfor denne ytre rammen, så vil man uansett bli stoppet når kjøretiden er over og hviletid inntreffer. Slike tilstander må vi selvsagt unngå.

Hvordan skal vi definere spørsmålet om når vi er frakjørt? Er det når vi ankommer etter oppsatt avgangstid? Eller er det når bussen går før den skal, og noen står igjen. Svaret sier seg selv, og med de forklaringer som er forsøkt gjort over, så er det et håp om økt forståelse for at bussen på et tidspunkt faktisk må kjøre. Videre at sjåførene har lovpålagte krav å forholde seg til og at pålitelighet gjelder alle passasjerene og oppsatt tidsplan.

Og la det være helt klart, når passasjerer blir frakjørt så er det svært beklagelig. I Trønderbilene har vi fokus på nettopp dette sammen med andre tiltak som skal gjøre oss bedre på kvalitet. Klare strategier følges årlig for hele tiden å heve kvaliteten. Tilbakemeldingene fra passasjerene samles inn, registreres og brukes aktivt for at vi hele tiden skal bli bedre. Vårt rutetilbud er nøye sammensatt for å treffe i størst mulig grad med både presisjon, korrespondanser og kvalitet. At vi noen ganger ikke treffer skjer også, men da skal vi være de første til å lære av det og ikke minst ordne opp.