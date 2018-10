For en verden!

Meninger

Vi lever i en verden styrt av apper. Jeg var som vanlig skeptisk til også dette framskrittet, men har etter hvert sett verdien av å sjekke været ti ganger per dag og vipse og snappe over en lav sko. Men noen ganger blir jeg litt skeptisk.

Det skjedde denne uke da jeg leste om en søvn-app. En søvnterapeut mente at vi ikke greide å slappe av etter å ha vært på nettet hele dagen, og hun hadde derfor laget en app til formålet.

Med denne appen kunne man få forskjellige lyder som skulle gjøre oss søvnige: bølger, kraftig regnvær, tørketrommel, støvsuger og dryppende kran. Tanken var at dagligdagse lyder skulle gjøre oss trygge og avslappet, og dermed også trette.

Jeg er noe tvilende til at lyden av tørketrommel og støvsuging virker søvndyssende. Jeg har aldri sovnet til akkompagnement av disse lydene, heller ikke når jeg selv støvsuget eller tørket klær. Likeledes stiller jeg meg tvilende til at lyden av en kran som drypper får meg til å sovne. Det er vel heller det motsatte: du får lyst til å stå opp og stenge kranen.

Men fortvil ikke, det var andre muligheter: Hun kunne også tilby meditasjon og avslapningsøvelser via app dersom de andre appene ikke virket. Pusteøvelser også. Hvorvidt pusteøvelsene forhindrer snorking som holder folk våkne stod det ingenting om. Kronen på verket var øreplugger til en pris av nette 2.990 kroner.

Dette blir bare mer stress i tillegg til det som allerede holder oss våkne. Det store paradokset er at denne bruken av apper forutsetter bruk av telefon eller nettbrett for å sovne. Var det ikke nettopp dette som holdt oss våkne og gjorde det vanskelig å sovne? Jeg ser ikke bort fra at man må være minst terapeut for å greie å forklare sammenhengen her.

Selv synes jeg det er lettere å sovne når jeg ikke har sovet etter middag.