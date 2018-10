Holm treffer ikke riktig adressat

Da Trøndelag ble sammenslått, så opplevde vi en reduksjon av tilbudet i Namdalen, og fra Steinkjer og sørover. Jeg vil understreke at ansvaret for dette altså ikke kan tillegges Trønderbilene.

Meninger

Engasjementet av Anne Cecilie Holm ønskes velkommen av Trønderbilene, men forståelsen av organiseringen av kollektivtilbudet og ansvarsfordelingen må styrkes:

Kommunestyrerepresentant i Namsos, for Venstre Anne Cecilie Holm sitt tilsvar til innlegget fra Trønderbilene 16. oktober 2018 «Dette er for dårlig av Trønderbilene» fortjener litt oppmerksomhet.

Holm skriver innlegget som politiker, og man kunne slik sett ønsket en større forståelse for hvordan ansvarsforholdene i kollektivtilbudet fungerer.

Holm viser til at Trønderbilenes tilsvar er skrevet av Trønderbilene/AtB. Dette er feil, og jeg skal prøve å si noe om ansvarsforholdene. AtB er oppdragsgiver for bussbransjen i Trøndelag. Trønderbilene og andre drivere er operatører som utfører i henhold til kontrakt og de bestemmelser vi er underlagt. AtB planlegger, anskaffer, drifter, utvikler og markedsfører kollektivtilbud for hele fylket.

I sitt innlegg bemerkes flere forhold vi godt kan være enige i. Kollektivtilbudet er selvfølgelig til for befolkningen og det skal være så sømløst som overhode mulig.

Vi er også enige om at det skal være et godt utbygd tilbud, både når det gjelder sammensetningen av rutene og ventefasiliteter. Trønderbilene har vært en sterk pådriver for akkurat det. Holm treffer derfor ikke med adressaten i kritikken, og man kan tenke at det slår tilbake på henne selv som aktiv politiker og dermed premissleverandør for kollektivtilbudet.

Da Trøndelag ble sammenslått, så opplevde vi en reduksjon av tilbudet i Namdalen, og fra Steinkjer og sørover. Jeg vil understreke at ansvaret for dette altså ikke kan tillegges Trønderbilene.

Det Holm altså ser ut til å glemme er at Trønderbilene i likhet med andre driftsselskap i Trøndelag utfører transporten på vegne av AtB som har Trøndelag Fylkeskommune som eier, og som igjen følgelig må forholde seg til politiske føringer og gitte budsjetter. Dog er det et samspill hvor man finner sømløse overganger også med korresponderende enheter, som eksempelvis båt i Namsos.

Denne korrespondansen har selvfølgelig sammenheng med avgangene på Steinkjer også.

Jeg oppfatter videre at kritikken fra Holm og andre egentlig går på at NSB ikke holder sine oppsatte tider. Det kan ikke Trønderbilene svare for. Men avgangstidene til Trønderbilene skal man kunne stole på. Slik sett kan både Holm, reisende med tog og passasjerer langs veien mellom Steinkjer og Namsos stole på tidtabellene til Trønderbilene og at bussen går til oppsatt tid. Det skulle bare mangle. Jeg er enig med Holm om at NSB, og andre aktører burde sett på et reisetilskudd til passasjerer som kommer forsinket i forhold til oppsatt ankomst tid som hun tar til orde for, men det må jo gjelde i de tilfeller hvor transportør ikke leverer i henhold til det som er lovet.

Trønderbilenes dør for å diskutere et bedret tilbud til reisende i vårt nedslagsfelt står vid åpen. Holm og andre er hjertelige velkommen, sammen kan vi finne de beste løsninger og være gode rådgivere for beslutningstagerne.