«I Norge får mange bunad til konfirmasjonen, i USA får de skuddsikre vester»

Meninger

Så har det skjedd igjen. Bare dager etter at en mann hadde sendt bomber til det som framstår som politiske motstandere, går en mann inn en synagoge og dreper jøder fordi han mener at de tar fra ham hans land.

Dette sier en person som bor i et land som ved krig og forfølgelse tok Amerika fra dem som bodde der opprinnelig, nemlig den amerikanske urbefolkningen.

Trump har selvfølgelig kommentert det hele på sitt vis ved å gjenta sitt mantra om at mordene i synagogen kunne vært unngått dersom folk inne i gudshuset hadde vært bevæpnet Dette har han også sagt etter skoleskytinger. Jeg ser fram til at Trump går inn for at muslimer får bevæpne seg for å beskytte moskeer i USA.

Smak litt på det. Hvor mange skoler, gudshus, kjøpesentre, restauranter, kinoer mm. er det i USA? Skal alle slike steder utstyres med væpnede vakter, står vi foran en ny milliardindustri. De eneste foruten vaktene som vil tjene på dette er våpenindustrien. Kanskje de kan slutte å støtte politikere økonomisk og heller sponse vaktene rundt omkring? Jødene kan jo slutte å bruke sin lille kalott på hodet og heller gå over til hjelm.

I Norge får mange bunad til konfirmasjonen, i USA kan man i stedet få skuddsikre vester. Søndagsklærne byttes samtidig ut med battledress og revolverhylster. Slikt kan det bli mange høytidsstunder av.

Ingen gjør noe med lover og aldersgrenser. Du kan kjøpe automatvåpen fra du er 18 år gammel. Samtidig er grensen for å kjøpe og nyte alkohol 20 år. Den eneste positive følgen av dette er at det er mindre sjanse for at ungdommen som raner deg er beruset i tillegg til å være bevæpnet. I tider som disse er det viktig å se det positive i ting.

Jeg kommer ikke til å gå inn for dette. Tenk deg muligheten for at han som samler inn kollekten har revolver. Det blir spennende.