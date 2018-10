Barn får hjelp langt raskere

Meninger

Når barn har det vanskelig, haster det å gi god hjelp og behandling. Ved å gi hjelp raskere kan vi unngå at små problemer vokser seg store. Det gir barna en bedre oppvekst, og avstanden til et godt voksenliv blir mindre.

Derfor blir jeg glad når ventetiden for barn og unge som trenger behandling for psykisk sykdom har blitt fire dager kortere bare det siste året.

Det skjer fordi regjeringen sammen med KrF har prioritert å redusere ventetidene innen spesialisthelsetjenesten. Innen psykisk helsevern er ventetiden seks dager kortere for barn og unge, og åtte dager kortere for voksne sammenliknet med 2013.

Vi har åpnet for et større mangfold av behandlingstilbud. Også pasientene har fått flere rettigheter. Vi innfører nå pakkeforløp for rus og psykisk helse som vil bidra til at den gode hjelpen blir mer oversiktlig. Det er viktig, også for foreldre som venter på hjelp til sine barn.

Siden Erna Solberg ble statsminister i 2013 har det skjedd store ting i alle delene av Helse-Norge. Dyktige ansatte har fått mulighet til å redusere ventetiden for pasientene med i alt 13 dager siden 2013.

Vi jobber for enda kortere ventetider i hele spesialisthelsetjenesten. Målet vårt er at man i 2021 ikke bør vente mer enn maks 50 dager i snitt på behandling. Det skal vi klare.