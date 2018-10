«Vi kan ikke stille oss slik at vi selger ut retten til å drive fiskeoppdrett på bekostning av kommende generasjoner»

Meninger

Havbruksnæringen er en av våre viktigste næringer, som gir landet vårt store inntekter og arbeidsplasser langs hele kysten. Slik ønsker vi at det også skal være i framtida.

Derfor ønsker vi ikke en utvikling der retten til å drive fiskeoppdrett på våre felles ressurser skal samles på noen få hender for all framtid.

Tillatelser til å drive oppdrett av fisk blir utstedt av staten. Spesielt er tillatelsen til oppdrett av laks ettertraktet, og sommerens tildelingsrunde viser at prisen på konsesjoner er blitt svært høy - med priser opp mot 100 millioner per tillatelse. Utviklingen innen havbruk går nå i retning av større selskaper, og at de store kjøper opp de små.

Det finnes ennå familieeide selskaper langs kysten vår, men de er i mindretall. Næringen skaper i dag eksportverdier for 60 milliarder kroner, og interessen for å eie havbrukstillatelser og selskaper øker dermed også blant utenlandske aktører.

Dersom oppdrettstillatelsene ikke er tidsbegrenset, vil det si at staten for all framtid kan ha tildelt retten til å dyrke mat i vår felles allmenning til private aktører. Dette mener vi det i så fall må gjøres noe med.

Arbeiderpartiet har derfor fremmet et forslag om at Stortinget må slå fast at retten til å drive havbruk i vår felles allmenning i framtida skal være tidsbegrenset. Prinsippet om at fellesskapet skal ha råderett over ressurser som tilhører oss alle, har vi for petroleum, vannkraft og fiske. Det bør også gjelde for retten til å høste i vår felles allmenning. Arbeiderpartiet er opptatt av å utvikle en helhetlig næringspolitikk som sikrer verdiskaping og arbeidsplasser i Norge.

Vi mener tillatelsene skal ha en slik varighet at det gir forutsigbarhet for både investeringer, innovasjon og drift. Det er viktig for å sikre næringen gode rammebetingelser. Hvor lang tidsperioden skal være, må derfor drøftes grundig. For eksempel er det mulig å se hen til strukturkvotene i fiskeriene, som er på mellom 20 til 25 år. Overgangsordninger og mulighet til forlengelse må vurderes.

Helt konkret har vi foreslått at regjeringen må sørge for å utrede en tidsbegrensing av nye havbrukstillatelser, og komme med forslag til hvordan dette kan gjennomføres. En slik vurdering må også omfatte varigheten på allerede tildelte tillatelser, og om det kan settes en tidsbegrensing også for disse.

En tidsbegrensing vil også være mer i samsvar med praksis i andre land, der årlig leie er vanlig for lisens eller konsesjon for fiskeoppdrett. En framtidig tidsavgrensning kan også gjøre det enklere for myndighetene å trekke tilbake tillatelser fra dem som ikke driver i tråd med regelverket.

Vi kan ikke stille oss slik at vi selger ut retten til å drive fiskeoppdrett på bekostning av kommende generasjoner. Havbruksnæringen har hatt en rivende utvikling de siste årene, og vi må sikre at det i størst mulig grad kommer hele landet til gode i form av lønnsomme arbeidsplasser og verdiskaping som kan finansiere velferdssamfunnet. Vi håper derfor på bred støtte for forslaget når det kommer til behandling i Stortinget.