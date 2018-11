Hva er det med Leka?

Meninger

Det har vært en høst preget av at ting ikke «går på skinner» i Leka kommune. Sett utenfra kan det virke som om det er mye som ikke er «etter boka» når det gjelder kommunal drift og forvaltning.

Det er alvorlig når ti prosent av kommunens ansatte står bak et varsel rettet mot den administrative og politiske ledelsen om uholdbare arbeidsforhold.

Lekarådmannen foreslår at det brukes midler til juridisk bistand til oppfølging: 100.000 til varslersaken Rundt ti prosent av de ansatte i Leka kommune står bak varslene mot rådmann og ordfører. Torsdag inviteres formannskapet til å bruke 100.000 kroner på advokater i saken.

Rot om hemmelighold og åpenhet Ansettelse av sykepleiesjef skulle skje i hemmelighet, mens rektor skulle ansettes i full offentlighet. Men alle vurderinger var offentlige.

«Møtte veggen» i Leka formannskap Bjørn Arne Laugen (Ap) gjorde et forsøk på å få den såkalte «varslersaken» inn for kommunestyret, men fikk ikke gehør hos Sp-flertallet.

Kritikkverdige forhold

I 19 kulepunkt listes det opp kritikkverdige forhold mot både rådmann og ordfører. Det er en gjennomgående tråd i varslingspunktene at det eksisterer et politisk og administrativt samrøre med ordføreren og rådmannen som sentrale aktører.

Og det blir ikke mindre alvorlig når vi ser hvilken behandling saken ser ut til å få i det kommunale systemet.

Ordfører og rådmann legger premissene for hvordan saken skal håndteres – og de definerer det ikke som ei varslersak.

Ser bort fra anbefaling

På tross av at kommunens kontrollutvalg har vedtatt å oversende saken til kommunestyret for videre behandling, har ordføreren og flertallet i formannskapet, som alle tilhører Senterpartiet, valgt å se bort fra den klare anbefalinga.

Ordføreren avfeier anklagene med å si at «vi kjenner oss ikke igjen» og til NRK ga han også uttrykk for at saken aldri skulle ha vært offentlig.

Ja, offentlighet er farlig!

At offentligheten gis redusert adgang til å følge prosesser og saker i det kommunale systemet, understrekes av at formannskapsmøtet sist uke ble kunngjort på kommunens nettside med mindre enn to døgns varsel.

Ikke problematisk

Kommuneloven angir høvelig varsel, men ordføreren opplyser overfor NA at den sene innkallinga og offentliggjøring av saksdokumentene ikke er spesielt problematisk – «ofte er det forståelse for det, her hos oss».

Kanskje dette også burde være ei sak for kommunens kontrollutvalg?

De siste årene har det i flere runder vært etterlyst deltakelse fra Leka kommune i møter og samlinger som i bunn og grunn handler om samarbeid i Namdalen.

Ikke med på møter

De siste tre ukene har Leka-ordføreren glimret med sitt fravær i eiermøtet og representantskapsmøtet i Midtre Namdal Avfallsselskap, i representantskapsmøtet i Namdal Rehabilitering og senest denne uka var Leka ikke med på møtet i Namdal regionråd.

På alle disse møtene var Leka den eneste kommunen som ikke var representert.

Om det er slik at ordføreren har det travelt og må prioritere andre gjøremål, så bør det vel være slik at det er andre politikere fra Leka som kan være med på de ulike møtene.

Vi vet at det er mange – både innen kommunen og ordførere i andre kommuner – som synes det er uheldig at Leka ikke er med når namdalskommunene skal ta beslutninger som er av betydning for innbyggerne.

Det er grunn til å mene at fastsettelse av renovasjonsavgift og diskusjoner omkring framtidas tilbud om rehabilitering og opptrening, også er av interesse for lekværingene?

Møter har en verdi

I tillegg til å være med på å fatte avgjørelser, er det også en viss verdi i å delta på møter, skaffe seg informasjon og knytte kontakter.

Alt dette velger Leka-ordføreren bort med å bagatellisere betydninga av sin og kommunens deltakelse i eksterne fora.

Å holde seg unna all kontakt med naboer, kan straffe seg. Man vet aldri når man kan få behov for nabohjelp.

Særlig når man er liten og sårbar. Da kan en samarbeidende storebror være god å ha.