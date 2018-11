Støttegruppa krever en unnskyldning

Meninger

– Har ikke latt oss påvirke av gaver Rådmann Inge Ryan avviser at endringene i rammebevilgningene har blitt påvirket av tilbud om gaver.

1) Søknad om midler fra stiftelse i oktober 2017 til snøscooter og 2 uttak for snøkanoner til skisenteret/kommunen. Melding om tildeling av 450 000 kroner i desember.

I plankomiteens nest siste møte (5) tok jeg opp spørsmålet om det var innvendinger mot at støttegruppa arbeidet for å realisere disse tingene (1), pluss et dagåpent toalett med universell utforming. De nødvendige midlene tok støttegruppa sikte på å skaffe selv.

Ingen i komiteen var imot, forutsatt at utgiftene ble dekket av støttegruppa.

Kommentar:

a) søknaden om midler var altså sendt lenge før kommunestyremøtet den 14. desember 2017 om rammebevilgningene, og lenge før medlemmene i plangruppa ble valgt. b) medlemmene i plankomiteen, også idrettsrådets representant, var med andre ord informert om scooteren. I det siste møtet (6) skulle det, utrolig nok, vise seg at saka ikke var protokollert.

Dette ble tatt opp av undertegnede og påpekt av Bjørn Helmersen på møtet.

Overleveringen:

Støttegruppa ønsket å lage en tilstelning for sponsorene før sommeren. Blant annet skulle vi gi dem en «diplom» som Knut Høihjelle hadde tegnet. Den var vår måte å si takk til sponsorene på.

Tilstelningen måtte forskyves for at det skulle passe for flest mulig av sponsorene. Først i oktober fikk vi det til. Siden ordføreren og andre fra kommunen var invitert til sponsortreffet, passet det godt å overlevere scooteren til kommunen/anlegget ved denne anledningen.

Apropos gaver:

Undertegnede, og etter hvert støttegruppa, har gitt kommunen/anlegget en meget lang rekke av «gaver» i form av rabatter på naturalier, og varer og tjenester. Med direkte pengestøtte utgjør dette ca. 4 millioner kroner, sammen med tre – fire tusen dugnadstimer. Det i løpet av 4-5 år.

Mandag 19.11 hengte vi eksempelvis opp 17 gardiner i klubbhuset. Disse ville, inklusive sying og skinner ha hatt en pris på mer enn 12 000 kroner. Men, takket være velvilje fra en lokal forhandler fikk støttegruppa dem langt billigere.

Vi jobber mye for og med «saka». For oss betyr det arbeid for trivsel og folkehelse for byens befolkning, ikke minst for barn og ungdom. Det er også fokus på familieaktiviteter. Sentralt står egenaktivitet og lek, og at det skal være gratis.

Selvfølgelig stilles det aldri krav om gjenytelser fra kommunen. Påstandene om bakveier, smøring og andre insinuasjoner er provoserende, ja ærekrenkende, og savner rot i virkeligheten.

Det idrettsrådets representanter uttaler til media krever en uforbeholden unnskyldning. Idrettens anseelse og vårt forhold til folk flest, våre sponsorer og lokale myndigheter taper på slike flaue og grunnløse utspill.

Dette er rett og slett triste greier!