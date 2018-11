Prosess ikke bak lukkede dører

Meninger

Det vises til leserinnlegg fra «Skuffede innbyggere» i Namdalsavisa 21. november.

Det framstilles påstander i leserinnlegget som FosenNamsos Sjø (FNS) ikke kan la stå uimotsagt.

FNS har endret liggested for ferja på natt fra øya Borgan med ca. 20 fastboende og til fastlandet. Dette gjøres for å sikre tilstrekkelig bemanning til å drifte ferjesambandet i tråd med de forpliktelser vi har ovenfor både fylkeskommunen og befolkningen. Rekrutteringsgrunnlaget blant 20 fastboende er vesentlig mindre enn fra fastlandet. Videre er det også enklere å kunne utføre reparasjonsarbeid ift. tilgang til servicearbeidere og deler når ferja ligger på fastlandet.

Det påstås at arbeidet har foregått i all hemmelighet. Dette er overhodet ikke FNS sin vurdering av prosessen. Det at FNS har dialog med sine medarbeidere før befolkningen involveres er normalt i slike prosesser. Vi har i de senere måneder hatt bred dialog og involvering fra mannskap, ordfører, fylkeskommunen, talspersoner for øya osv.

Rutetidene er justert etter den dialog som har vært, men det er ikke mulig å tilfredsstille et rutetilbud for den enkelte øyboer. Antall ruteturer er de samme nå som før rutetilpasningene. «Skuffede innbyggere» hevder at det er blitt umulig å delta på fritidsaktiviteter for barna og at det har blitt betraktelig verre for pendlerne. Morgenavgangene på hverdager fra Borgan er flyttet 5 minutter fra tidligere rutetabell, den første 5 min. senere og den andre avgangen 5 min. før. Ettermiddagsavgangen fra Ramstadlandet er flyttet 15 min. fram ift. tidligere rutetabell. FNS ønsker derfor å påpeke realiteten i endringene og at det overhodet ikke er noen rasering av tilbudet.

De som bor på øya viser til at det har reddet liv at ferja ligger på øya. FNS gjør oppmerksom på at anbudskonkurransen fra fylkeskommunen ikke definerer Borgan – Ramstadlandet som et beredskapssamband, dvs. at det ligger ingen forpliktelser om at FNS skal ha ferjen liggende på Borgan eller bemanne denne for beredskap. I de tilfellene dette forventes, gjøres det ifm. de krav som stilles til anbudskonkurransen og oppdragsgiver betaler da for tjenesten.

De endringer som er gjort er for å sikre befolkningen på Borgan at de har en ferje som er bemannet og kan betjene sambandet.