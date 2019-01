Frykter forgubbing

Meninger

Nok et år er i ferd med å ebbe ut. Vi fikk beholde friheten vår som selvstendig kommune. Samtidig er det nå avgjort at Gutvik fortsatt skal være en grend i Leka. Noe som er bra for kommunens økonomi, men som ble en sorgens dag for mange i Gutvik.

Jeg husker hvor glad jeg ble da vi først lyktes med å samle Arbeiderpartiets landsmøte, for deretter å få viljen vår ved at Stortingets flertall sa nei til å tvangs sammenslå Leka. Jeg har tenkt mange ganger på at dersom vi ikke hadde lyktes med å samle landsmøtet ville Leka i dag trolig vært tvangssammenslått.

Flertallet i Gutvik fikk ikke oppleve en slik gledens dag som vi på «øya» opplevde. Tvert imot må de akseptere at de ikke blir en del av Nærøy. Jeg mener at det er svært viktig at Gutvik i årene framover får opplevelsen av at de behandles på like fot med andre grender i Leka.

Vi går inn i et valgår med negative prognoser om Lekas framtid. Vi blir stadig færre og vi blir eldre. Prognosene viser at vi raskt kan komme i en situasjon der vi ikke har folk nok til å ta oss av eldre og pleietrengende. Mange av dem som steller pasienter i dag er selv pensjonister om få år. Samme situasjonen får vi på uteseksjonen i kommunen. Tre av fire ansatte går snart over i pensjonistenes rekker. Også privat sektor i Leka risikerer forgubbing.

Det er disse faresignalene som er grunnen til at Leka Ap har økt tilflytting til Leka som hovedbudskap. Hele valgprogrammet vårt med alle tiltakene er rettet inn mot å lykkes med økt tilflytting.

Tiltakene i vår plan vil koste penger. Etter vår mening har vi ikke noe valg. Det vil bli langt mer kostbart for Leka dersom vi lar de negative prognosene slå til. Vi ber om tillit til å kunne gjennomføre planen vi har lagt for å kunne snu de negative prognosene. Under valgkampen kommer vi til å snakke om planen og tiltakene våre. Vi vil føre en positiv valgkamp. Først av alt ønsker vi å fortelle at det ikke er for sent å snu den negative trenden til vekst. Dette skal vi gjøre lokalt, men ikke minst i samarbeid med de andre kommunene i Namdalen. Gi oss sjansen så skal vi bevise at vi både kan ta vare på selvstendigheten vår, men også å skape vekst selv om vi er en liten kommune.