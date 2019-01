– Hvor skal jeg handle nå?

Meninger

Nå er det avgjort. Min nærbutikk blir borte om kort tid, ingen veg tilbake.

Sammenhengende butikkdrift siden 1847. Nå er det slutt – 12 ansatte mister jobben: Spar Grong måtte gi opp I 172 år har det vært sammenhengende butikkdrift på Mediå i Grong. Om en måneds tid stenger dørene for godt.

Det dreier seg om butikken på Mediå i Grong kommune som har vært i drift i 172 år. Jeg føler med dem som blir rammet, som er: De 12 som mister sine jobber. Som en jeg snakket med i dag: «Jeg er bare 50 år, og vet ikke om jeg får noen ny jobb i kommunen.»

Mest trolig må jeg flytte. Tapte arbeidsplasser gir mindre penger i kassen til kommunen. Jeg føler også med den trofaste damen som har handlet alle sine varer der, som sto utenfor inngangsdøra til butikken og gråt av skuffelse over at butikken legges ned, og som ikke visste om hun klarte å gå inn i butikken. Det finnes sikkert flere som henne.

Jeg føler også med eierne som blir sittende igjen med store lokaler som mest trolig er vanskelig å selge, og som fortsatt må betale de samme avgifter til kommunen. Jeg føler ikke med de mange som har sagt at de vil beholde nærbutikken, men som likevel har handlet mesteparten av sine varer på en eller den andre av de to butikkene, kanskje litt billigere varer enn på «min nærbutikk».

Jeg er opptatt at verdiskapningen skapes i sin egen kommune, og kan være med å dekke noe av de utgifter kommunen har til den daglige drift, og ikke som nå, at overskuddet går til den ene eieren av butikken, som oppholder seg i Trondheim og til den andre eieren av butikken som er i Namsskogan.

Vil vi at det skal være slik? Mitt svar til det, jeg vil ikke det, og det er flere med meg som er enig med meg. Så vil jeg sitere hva en byråkrat ansatt i Grong kommune sa til meg like før det vart åpnet for to nye butikker på det halve arealet som vart tatt til tomt for disse (av idrettsanlegget som vart anlagt i 1970/1971): «Dette er framtidsrettet og det skaper nye arbeidsplasser». Mitt tilsvar var: «Vi har mer enn nok med to matvarebutikker i kommunen.»

Resultatet ser en nå, jf. 12 arbeidsplasser er gått tapt.

I all rettferdighet hadde det selskapet som etablerte disse to butikkene, med seg en «gave» til kommunen som skulle gå til tilskudd for det nedbygde areal, til nytt lite friidrettsanlegg hvor løpebanene er på hele 140 m. Dette anlegget har vært til stor glede for de små, men det skaper ingen nye arbeidsplasser!

Jeg vil ikke peke på noen syndebukker, for det har vi nok av fra før i vårt samfunn, men de som er valgt inn i bestemmende styret av folket i Grong kommune burde ha forstått at det ikke kunne gå bra med tre matvarebutikker, som kan dekke opp et kundegrunnlag på opptil 25.000 pers. Det er ikke bestandig at det er bare bra med nye etableringer. Sørgelig er det å se at folketallet i Grong er stadig synkende.

Så er mitt spørsmål: Hvor skal jeg handle? Svaret på det er på butikken på Bergsmo, men hvor lenge klarer den seg, da det etter min mening hadde vært nok med min «min nærbutikk» samt den som er på Grong Kjøpesenter.