Alle ungdommer SKAL inkluderes!

Meninger

Overhalla kommune er en kommune med et godt og bredt fritidstilbud til barna og ungdommen vår. Vi har blant annet et idrettslag som byr på varierte aktiviteter året rundt. Vi har også en fantastisk kulturskole, som iløpet av det siste året har utvidet tilbudet sitt ifra å undervise i sang/musikk, også tilbyr visuell kunst og "sal og scene". Så er det en gang slik at alle barn og ungdom ikke lar seg fange av hverken idrett eller musikk. Overhalla har også slike ungdommer. Derfor er vi så heldige at vi har Ungdomsklubben i Overhalla, Kryptus. Kryptus er åpen for ungdom i ungdomsskolealder. Her foregår det varierte aktiviteter, lokalt og i samarbeid med Lagre' i Namsos. Igjennom 23 år har også Ungdomsklubben deltatt i et utvekslingsprogram som har gitt ungdommer anledning til å reise til et land i Europa, for å treffe andre ungdommer, utvikle språk, og oppleve andre kulturer. Disse turene har foregått slik at grupper med ungdommer har reist sammen med voksne ledere fra Overhalla, med ungdomsklubbleder Bjørnar Grande i spissen.

Overhalla har også tatt imot ungdommer fra utlandet på tilsvarende opphold her i kommunen. Våre ungdommer har da fått fungere som "vertsfolk", og slik fått anledning til å presentere vår lille kommune til deler av Europa. Dette er en ordning som kommunen ikke har lidd av økonomisk, noe rådmannen også bekrefter. Dette er et tilbud som baseres på tilskuddsmidler. Over 200 ungdommer i Overhalla har iløpet av disse årene vært engasjert i denne utvekslingen. Hvor mange ungdommer som har gått inn og ut av dørene på Kryptus iløpet av disse årene, det kan man bare tenke seg til hvor mange det er! Som ungdom på Kryptus får du være med på å ta del i det som skjer på Klubben. Du har bestemmelserett, det er ungdommens arena. Du får frihet under ansvar, tilitt, noe som igjen gir ungdommen økt selvfølelse, mestringsfølelse og følelsen av å bety noe. Du får mulighet til å utvide din egen horisont og krysse dine egne personlige barrierer, på kryss av kommune og landegrenser, i tillegg til at du får muligheten til å vise frem heimplassen vår som vi er så glade i.

Overhalla kommune skal nå gjennomføre et prosjekt "Ung i Overhalla" som strekker seg over 2 år. De skal da ha fokus på ungdomstilbudet i kommunen. Vi stiller oss positive til et slikt prosjekt, og tror så absolutt det er nødvendig. I kommuneplanen står det skrevet at et av hovedmålene er at barn og unge skal være glade for å utvikle seg i Overhalla. Et av delmålene er at "barn og unge får gode opplevelser gjennom et bredt kultur- og aktivitetstilbud". Det som sjokkerer oss da er at Overhalla kommune starter denne prosessen med å kutte i tilbudet til ungdommene våre.

Det er nå bestemt at etter et over 20 års internasjonalt engasjement gjennom Kryptus ungdomsklubb, er det slutt. "Ung i Overhalla" har blitt presentert under et formannskapsmøte i kommunen som en egen sak, men redusering av tilbudet ved Kryptus er ikke nevnt med et ord. Her er det rett og slett bare blitt tatt en bestemmelse! Det er bestemt at alt engasjement skal foregå lokalt. Når fritidstilbud skal foregå kun lokalt i Overhalla, vil dette da påvirke kun Ungdomsklubben, eller vil det også ramme andre fritidsaktiviteter? Blir for eksempel idrettslaget rammet av dette, ved at det stoppes opp for internasjonalt samarbeid/turer til utlandet? Blir for eksempel Kulturmønstringen rammet av dette, ved at man kutter samarbeid over kommune- og fylkesgrenser? Lokalt engasjement er kjempebra! Men hvorfor ikke begge deler? Hindrer det internasjonale engasjementet et lokalt engasjement? Her har vi faktisk mulighet til å få både i pose og sekk. "Ung i Overhalla" skal blant annet se på løsninger for en fremtidig ungdomsklubb. Hvorfor skal den nåværende ungdomsklubben da bli bundet på hender og føtter, i påvente av kommunens planer?

Å kutte dette tilbudet vil innebære at all utveksling, planlegging og organisering som engasjerer ungdommene våre, samt at Overhalla kommune åpner for ungdommer fra Europa, er slutt. Det snevres inn på tilbud til ungdommene som står utenfor idrett og kulturskole. Kryptus sitt internasjonale engasjement har i alle år vært noe som trekker ungdommene til Klubben, istedet for at de sitter inne på gutte-/jenterommet. Vi må ikke sperre oss inne i kommunen, vi må skape åpenhet og aksept, utenfor kommune og landegrenser. Det nettverket rundt omkring i Europa, som er bygd opp av Ungdomsklubben, lar ikke vente på seg. Rådmannen sier det kanskje er mulighet for å ta opp prosjektet senere. Slutter vi å benytte oss av dette nå, er sjansen stor for at nettverket dør ut. Og hvorfor skal vi avslutte dette, når det ikke koster kommunen noe? Ved å redusere tilbudet på ungdomsklubben, er vi redde for at det er starten på slutten for Kryptus.

Det er mange ungdommer i Overhalla kommune som ikke har deltatt på disse utvekslingsturene og engasjementet omkring det oppigjennom årene. På lik linje er det mange ungdommer som ikke har deltatt på fotball, friidrett, kulturskole, osv. Nettopp derfor er det så viktig å bevare dette tilbudet, slik at vi har mulighet til å inkludere ALLE ungdommene våre. Da må ikke kommunen begynne et slikt prosjekt med å fjerne et attraktivt tilbud. Det er å skyte seg selv i foten! I dagens samfunn, der internasjonalt samarbeid og å bygge broer er viktigere enn noen gang, velger Overhalla å ta et skritt tilbake, istedet for å oppfordre ungdommene våre til å være del av noe unikt.

Det er også viktig å poengtere at i dagens samfunn har vi mye rusproblematikk blant ungdommen, også i Overhalla. Verden har blitt mindre, og dette er et problem som også rammer oss. Mang en ungdom har oppigjennom blitt "fanget opp" av ungdomsklubben, og blitt tildelt ansvar og en mulighet til å få bevise at man betyr noe, gjennom dette internasjonale engasjementet.

La Ungdomsklubben i Overhalla få fortsette den fantastiske jobben de gjør for ungdommen vår. La ungdommen få frihet til å utfolde seg. Dette er også noe som gir ungdommen lyst til å komme tilbake til Overhalla i voksen alder - vis at vi har et aktivitetstilbud som treffer ALLE!