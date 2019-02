Sang-Lir-A litt etterpå: «En krevende kunst»

Meninger

De tre siste helgene har Namsos Sangforening holdt til i Samfunnshuset i Namsos med sitt tradisjonsrike Sang-Lir-A -opplegg. Fra koret flytta inn og pynta storsalen, foajéen, scenen, trappa og garderoben, har det vært liv og røre med feststemte mennesker fredags- og lørdagskveldene.

Et stort korps av sangere har tatt seg av gjestene fra de kom inn og til de forlot festen. Underveis har det vært servering, underholdning, dans og hygge. Slik ønsker Namsos Sangforening å stå fram. Hele Sang-Lir-A-konseptet, som har vært i sving siden 1963, er bygd på ideen om å få vårt publikum til å føle seg vel og ha en kveld som bugner av humør, humor og hygge.

Da vi satt og skrev manus for årets underholdning, «Visjon Impossible» tidlig i høst, var vi spent på om tema kommunesammenslåing var noe vi kunne bygge forestillinga på. Og da helst slik at folk fikk oppleve noen gjenkjennelige personer vi kunne bruke som utgangspunkt for videre fri dikting.

Det fant vi måtte bli de tre ordførerne i «gamle» Namsos, Fosnes og Namdalseid pluss en rådmann som vi trengte som symbolfigur for den nye kommunen. Dermed hadde vi en setting som vi kunne utvikle i alle retninger og sceniske sjangre. Vi laga sketsjer, monologer, sanger, dans og mooves og alle typer holoi og lot figurene våre boltre seg fritt og uhemmet på scenen, godt pakka inn av korsang og musikk.

Det betyr at de fire som i utgangspunktet var modellene for våre rollefigurer, i liten grad ble med videre som de faktisk er. I fortsettelsen av vår forestilling, ble det rein dikting, underholdning, krumspring og sprell, kauking og kommentarer, våre merkelige påfunn og våre sceniske uttrykk slik vi laga det til og lot det foregå.

Vi er glad for at vi kunne bruke de tre ordførerne og rådmannen som utgangspunkt for våre scene-sprell, og vil understreke at vi beundrer den sporty måten de lot oss få bruke dem som utgangspunkt for våre rollefigurer.

Et overordna mål for Sang-Lir-A er at vi skal holde oss innafor grensene for hva som føles greit å se på og overvære, uansett hvem som ser forestillinga. Balansegangen kan være komplisert fordi vi alle opplever ting ulikt, men vi forsøker i alle fall. Vi reagerer alle ulikt på språkbruk og scene-uttrykk, og litt må vi tillate og akseptere for å få fart i forestillinga.

På sjøen snakker vi om styringsfart. På scenen kan vi bruke samme uttrykk. Uten styringsfart kan det bli stillestående og vanskelig å ta gode og elegante svinger. Vi er klar over at vi av og til svinger vel brått og uventa, men det er ment for å underholde. Innimellom er det å lage god underholdning en krevende kunst. Men vi gir oss ikke!

Vi er veldig positivt overraska over de tilbakemeldingene vi har fått om hva publikum satte mest pris på i årets Lira. Her er det nesten like mange forskjellige svar som antall uttalelser. Det liker vi godt. På den måten tror vi at vi har nådd målet om at Lira skal ha noe for enhver smak

Takk til alle dere som var innom Samfunnshuset som våre gode gjester i år. Om to år er vi der igjen. Til da skal vi jobbe intenst og pågående med korsang, kompetanse og krumspringsplanlegging. Vi vil alltid at den neste Sang-Lir-A skal toppe den forrige, og at Namsos Sangforening skal være en kulturinstitusjon i byen som har betydelig tyngde og som fører de gode og varme tradisjonene videre. Vi ser fram til neste gang vi møtes!

