«Vi har nok med ei kjøttvekt plassert i hovedstaden om det ikke skal komme ei til i Trondheim også»

Hurtigruten AS skal innføre ruteendringer. Det innebærer en nedgradering av Rørvik som anløpssted. Det er beklagelig i seg selv, men det er noen andre som seiler sin egen sjø uten kart og kompass.

I forkant av ruteendringene ble forslaget sendt ut på høring. Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS ble stående på gangen. Høringsforslagene ble sendt ut til fylkeskommunen, som unnlot å sende det til Rørvik. Dermed ble de avskåret for å komme med innsigelser. Det samme gjelder næringslivet og turistnæringa i Ytre Namdal.

Endringer gir slutt på dobbelt anløp på Rørvik - og gir samtidig kortere liggetid Nå blir det slutt på at nordgående og sørgående hurtigrute møtes på Rørvik Hurtigruten har fått medhold i søknaden om å endre rutetidene. Det betyr dramatiske endringer for anløpene på Rørvik.

– Det er meget beklagelig å høre om endringene – Det er tydelig at når det åpnes for endringer som dette, er det den kommersielle linja som følges – ikke oppdraget Hurtigruten var ment å skulle ha, sier Vikna-ordføreren.

Konstituert havnedirektør Karin Sandvik i Nord-Trøndelag Havn Rørvik føler naturligvis seg forbigått. I ettertid viser det seg at Hurtigruten har sendt ut ruteendringene på høring to ganger. Selskapet opplyser til NA, at ut fra lokale innspill, har de tilpasset ruteendringene ved flere havner. Den muligheten fikk de aldri i Rørvik hvor det nå blir slutt med at sørgående og nordgående hurtigruteskip vil møtes. Samtidig vil tida ved havna bli redusert.

Fylkesdirektør Erlend Solem for samferdsel legger seg flat og beklager at Rørvik ble utelatt. Han opplyser at saksbehandleren så at Trondheim havn var blitt hørt og reagerte ikke på at Rørvik ikke sto på lista. Solem skal ha ros for at de erkjenner feil, og det er menneskelig at det kan glippe. Dessverre er dette likevel et eksempler på det mange frykter, at nye Trøndelag kan ha for mange øyne sentrert på byen Trondheim.

Reiselivsdirektør: – Vil få konsekvenser for reiselivet Bente Snildal i Visit Namdalen synes det er synd at Hurtigruten endrer rutetidene sine, og sier det vil få konsekvenser for reiselivet på lang sikt.

Nord-Trøndelag Havn ble forbigått i høringsprosessen Samferdselsdirektør Erlend Solem bekrefter at de ikke ga Rørvik muligheten til å uttale seg da Hurtigrutens forslag om ruteendringer kom.

– Ikke et alternativ for oss lenger At sørgående hurtigrute kommer til Rørvik så sent som 22.15 er synd synes lekværing Mari-Anne Hoff, som ikke lenger vil komme seg med siste ferge heim.

Både den politiske – og den administrative ledelsen av nye Trøndelag må passe seg for at de ikke blir for opptatt av fylkeshovedstaden. Tidligere har det, ofte med rette, blitt tegnet et fiendebilde av maktas korridorer i Oslo, som ikke har tatt hensyn til distriktene og deres behov i hverdagen. Vi har nok med ei kjøttvekt plassert i hovedstaden om det ikke skal komme ei til i Trondheim også.

Et annet bilde på det er prosessen i forbindelse med valgkomiteens arbeid til et nytt fylkesstyre i Trøndelag Ap. Det dreier seg ikke bare om Trond Giske skal slippes inn i varmen igjen, men det er også en dragkamp mellom by og bygd hvor kjøttvekta blir brukt. Dette vil en nok dessverre kunne se i andre partier også etter hvert som nye viktige posisjoner skal fordeles.

Distriktsfront mot Trondheim Ap Ap-ledere i nord frykter kjøttvekta i Trøndelag Ap En rekke trønderske lokallagsledere advarer Trondheim Ap mot overkjøring av distriktene før mulig valgdrama i Trøndelag Ap.