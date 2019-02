Giske-saken: – Skinnhellige røde engler

Meninger

Jeg blir irritert og kvalm over de skinnhellige englebarna som ikke kan gjøre seg ferdig med Trond-Giske-saken. Jeg har erfart at de mennesker som sier "Unnskyld, jeg har gjort en tabbe", det er de beste mennesker.

Jeg har deltatt i så mange forskjellige forsamlinger gjennom et langt liv, og har sett hvor vanskelig mange har for å tøye de sterke krefter som sex og egoisme. Det kunne vært interessant å granske de mennesker som nå ivrer mest for å henge ut andre.

Jeg skryter av at jeg har kjørt bil i 61 år uten en eneste fartsbot. Men hun som oftest er min passasjer, vil kunne bekrefte at dette er flaks. Allikevel drar jeg på smilebånden når jeg leser om alle de som mister førerkortet på Korsen.

Min påstand er at de fleste som har råkjørt seksuelt, ikke er blitt tatt med buksene nede. Det gjelder sikkert mange av de som nå er overivrig etter å henge ut andre.

Trond Giske har bedt om unnskyldning. FERDIG.