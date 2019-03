Møte med jerv i Grong

Tapene vart for store for dem som eide sauene, de sluttet.

Denne hendelsen hendte meg tidlig mandags morgen. Det var knapt lyst nok.

Jeg var på skitur i Nord-Trøndelag, nærmere bestemt i Grong kommune i Namdalen. Jeg skriver Nord–Trøndelag for jeg var mot sammenslåing, og er det fremdeles. Jeg skal slutte å skrive Nord–Trøndelag hvis vi får en rettferdig bit av kaka. Hittil har vi ikke fått noe, jeg frykter at hele kaka havner i regionen Nidaros. Kan hende kommer det noen smuler hit for å holde liv i oss, de trenger oss. Det produseres store mengder mat og ikke minst mye strøm her.

Etter ca. tre km oppdaget jeg noen store spor på min venstre side og i samme retning som jeg gikk. Jeg var med en gang klar over hvilket dyr jeg hadde foran meg. Dyret hadde stoppet opp flere ganger og det så ut som det hadde lekt seg. Altså var dyret ute på sin morgentur og var i det lekte hjørne. Eller kan hende var det på tur for å finne noe mat.

Slike dyr kan bli opp til 17 år gamle. Kanskje hadde det minner om da den tok sau for å stoppe sulten. På den tid var det mange sauer i marka der, som beitet på et gras som kostet null å produsere. Nå er det er det ingen sauer der, det har andre sammen med dette dyret og rovdyr sørget for å radere ut. Tapene vart for store for dem som eide sauene, de sluttet.

For 5 til 7 år siden hadde familien Toven rein i marka der. Kanskje hadde dette dyret minner om da han satte kjeften i en reinskalv til føde. Etter 2 til 3 år var det slutt med reinen der, av hvilken grunn vet jeg ikke.

Jeg fulgte sporene ca. 600 m framover. Da får jeg se et stort loddent dyr framfor meg med avstand ca. 60 m. Da tenkte jeg, blir jeg det neste offer og jeg satte i med et høylytt hyl. Da forsvant det mot vest, jeg håper det holder seg der. Dyret var en jerv, mest trolig en hann. De kan bli opptil 18 kg.

I dag tirsdag var jeg ute på samme tur, men enda tidligere. Etter knapt 2 km gange oppdager jeg nye spor etter jerv, men noe mindre avtrykk, trolig en hunn. De kan bli opptil 10 kg. Disse sporene forsvant mot vest, mest trolig tilbake til sine sultne unger som er kommet til verden nå.

Selv om det var en opplevelse å få se jerv på så liten avstand, håper jeg at jeg får høre sauer med bjeller i denne mark. Men, det blir vel å tro at nissen kommer midt på sommeren. Men er det ikke stortingsvalg om kort tid. Kanskje er det å håpe at Erna og hennes disipler får avløsning. Det er lov å håpe.