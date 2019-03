Unge Høyre på banen: Mer strøm til Lierne

Meninger

Sist helg vedtok Trøndelag Unge Høyre ny politikk. Blant annet skolepolitikk og helsepolitikk ble diskutert, men også strømsituasjonen i Lierne. Lierne som på grunn av at næringslivet for noen år siden gikk trått og attpåtil fikk sin kjære hjørnesteinsbedrift Lierne Bakeri nedlagt, fikk et omstillingsprogram for å få næringslivet opp på føttene igjen.

Dette omstillingsprogrammet skulle skaffe 130 nye arbeidsplasser innen 2021, men styrer nå mot hele 150 nye arbeidsplasser. Det går rett og slett over forventningene.

Selv om det tilsynelatende går bra med næringslivet i Lierne for dagen, ser det ut til at suksessen kan bli stoppet fordi det går FOR bra, og strømnettet ikke tåler ytterligere utvidelser i næringsparken i Sørli.

Vi mener det er problematisk at et omorganiseringsprogram risikerer å feile på grunn av at infrastruktur som tas for gitt i resten av landet mangler. Det er god høyrepolitikk å kjempe for gode vilkår for næringslivet – i hele landet.

Trøndelag Unge Høyre vil derfor oppfordre NTE til å finne en løsning på dette ved å bygge en strømlinje med tilstrekkelig kapasitet.