Nord universitet tegner et skjørt korthus

Meninger





Innstillingen fra administrasjonen ved Nord universitet om å legge ned Campus Namdal, er de korttenkte arbeidstegningene til et skjørt korthus med dominoeffekter langt utover kommunegrensene i Namsos. For Nærøysund kommune fargelegger innstillingen dagen helsvart, 252 dager før den blågrønne vekstkommunen formelt oppstår.

Heldigvis er ikke Campus Namdal lagt ned enda. Den 26. juni skal saken behandles i av styret for Nord universitet, som i 2017 lovet oss alle at «Universitetet skal tilby utdanninger som samfunnet etterspør i dag og i framtida».

Det blågrønne næringslivet i Nærøysund kommune vil fra 2020 være drivkraften i Namdalens og Trøndelags mest ambisiøse vekststrategi. +1000-stategien er utviklet på næringslivets egne premisser. 1.000 nye jobber og en befolkningsvekst på 20% over en tiårsperiode er realistiske vekstmål. Innstillingen fra Nord-administrasjonen er den hittil største trusselen vi har møtt.

Nærøysund kommune skal vokse med 2.000 innbyggere. Vi skal rekruttere kompetente mennesker til stadig flere jobber. Få kommuner har større behov for utdanning enn Nærøysund, og Nord universitet er en av institusjonene vi forventer skal være med og dra lasset. Det er de som utdanner dem som skal bemanne blant annet sjukestue, bo- og behandlingssenter og hjemmetjeneste. Det offentlige selv stiller stadig høyere kompetansekrav til de lokale helsetjenestene. Et voksende antall innbyggere i Nærøysund har da også rett på like gode tjenester som i landet for øvrig.

Samarbeidet mellom fagmiljøer, forskning, offentlig helsevesen og næringsliv som er bygget opp rundt Campus Namsos, kan lett falle sammen med Nord-administrasjonens skjøre korthus-innstilling. Det truer rekrutteringsgrunnlaget til sykehuset Namsos, som vil bli vanskelig å opprettholde dersom det ikke oppfyller strenge kompetansekrav.

Det påfører oss ytterligere utkantutfordringer. Sykehuset Namsos, spesielt fødeavdeling og akutt, er viktige elementer når familier tar beslutninger om hvor de skal jobbe og bo. Opptil 28 mils veg til lokalsykehuset kan fort avgjøre valget.

Det skal være trygt og enkelt å velge seg ei framtid i Nærøysund kommune. Nærøysund Høyre har allerede tatt kontakt med våre sentrale politikere, og vil jobbe for at styret i Nord universitet er fullstendig klar over hvilke utdanninger Nærøysund og Namdalen etterspør både i dag og i framtida.