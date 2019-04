Meninger

Jeg merker meg at D.D.E. går ut og skal ha støttekonsert nå med tanke på at campusen i Namsos er foreslått nedlagt. Jeg vil anbefale Bjarne å ta en prat med venninna si Erna Solberg og sette krav til sitt eget parti.

Rektoren ved Nord universitet har gjort akkurat som han har fått beskjed om av regjeringa.

Det er spesielt tre punkter jeg ser på som viktige i denne saken!

1. Hva vil dette gjøre med Namdalen?

Namdalen har over lang tid levert gode tjenester innen utdanning og helse, spesielt helsefagarbeider. Studentene er svært fornøyde med det tilbudet de har fått.

Dette handler om hvilke tilbud vi skal tilby innbyggere i Namdalen. Skal man kunne vokse, leve, arbeide og bo i Namdalen? Da er utdanning et kjempeviktig grep og tilbud vi tilbyr.

2. Hvordan vil dette påvirke Namdalen?

Senterpartiet advarte om at studiesteder ville bli nedlagt allerede i 2015 da Høgskolene ble lagt ned, og Nord Universitet ble opprettet som et grep av regjeringen. Det er synd at vi nok en gang fikk rett.

Sykepleierutdanningen og sykehuset samarbeider svært tett, og sykehuset er avhengig av at vi utdannet flere sykepleiere da det faktisk er store mangler på helsefagarbeidere i helsesektoren.



3. Bjarne Brøndbo bør først av alt ta kontakt med venninna si!

Jeg synes det er merkelig at Bjarne Brøndbo arrangerer en slik støttekonsert da han har en gylden mulighet til å ta opp dette problemet med den personen som faktisk er ansvarlig for dette.

Han bør ta en prat med vår statsminister Erna Solberg.

Jeg og mange andre setter stor pris på at Bjarne tar initiativ for en slik konsert, men da bør han først av alt ta en diskusjon med sitt eget parti.

Jeg trodde virkelig ikke at dette forslaget en dag kom til å komme, jeg er skuffet og Namdalen er skuffet. Vi trenger denne campusen slik at vi kan leve og bo i Namdalen. Nok en gang river regjeringa tilbudene ut av distriktene og sentraliserer. Nå må alle vi i Namdalen stå sammen om campusen. Jeg håper mange møter opp på konserten tirsdag, og viser motstand.

Konsekvensene av en slik nedleggelse vil ikke bare vises på dagen da vi mister mange arbeidsplasser og studenter. Men også på lang sikt da dette er snakk om mange mennesker som lever og bor. Bruker penger på lokale butikker eller om hvor man velger å bosette seg etter at man er ferdig med en utdanning.

Ingen av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre eller Kristelig folkeparti kan sitte og ynke seg når tilbud etter tilbud legges ned i Namdalen. De har selv et svært stort ansvar for å stille krav til sin egen regjering, Spesielt når Trine Skei Grande som kaller seg namdaling og trønder sitter i regjeringen som river Namdalen fra hverandre bit etter bit. DE må ta ansvar for dette.